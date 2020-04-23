Киев шлет ноты протеста Москве: то археологи в Крыму не нравятся, то коронавирус «напрягает»

А тут еще статья по счастливых крымчан в американском журнале.

Министерство иностранных дел Российской Федерации вернуло Украине две ноты протеста, связанные с Крымом. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает RT.

На текущей неделе Министерство иностранных дел России вернуло коллегам, а именно МИД Украины, две ноты. В первой Киев выразил протест в связи с проходящими в Крыму раскопками и земляными работами, во второй потребовал отчет о мерах, принимаемых в борьбе с коронавирусом в Крыму и в Донбассе, — сообщила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что вместо того, чтобы решать вопросы с распространением коронавируса или пожарами в Чернобыле, Украина тратит все силы на «бомбардировку» России «грозными нотами протеста». По словам Захаровой, все подобные ноты будут отправлены обратно, поскольку оснований для их рассмотрения попросту нет.

А для Киева – новая напасть. Приходится реагировать на статью, опубликованную в американском издании Foreign Affairs о том, что большинство крымчан не считают, что их «оккупировали» и положительно оценивают свои перспективы.

Мы проводим исследования общественного мнения на оспариваемых постсоветских территориях более 15 лет и слишком хорошо знакомы с политической чувствительностью такой работы… Наша цель во всех этих регионах состояла в том, чтобы оценить взгляды простых людей, используя независимые исследовательские компании, которые используют надежные социальные научные методы. Результаты, как правило, показывают, что отношение общественности на оспариваемых территориях значительно отличается от преобладающих взглядов на материнской территории. Наши выводы в Крыму соответствуют этой схеме. Демократические общества сильнее, когда они признают заслуги научных исследований, – говорится в совместном заявлении журналистов Джона О’Локлина, Джерарда Тоала и Кристин Бакке.

В Киеве шокированы. С одной стороны, с США не хочется ссориться, а с другой… ну «зрада» же, обидно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил:

В Крыму нет свободной среды, в которой можно выражать политические взгляды, особенно если эти взгляды противоречат позиции Кремля. Более того, крымчане провели более шести лет под мощным огнем российской телевизионной пропаганды без легкого доступа к альтернативным источникам. Выделение предполагаемого счастья одних, так как других в Крыму похищают, сажают в тюрьму или убивают, едва ли кажется этичным. В Северной Корее есть люди, которые искренне сообщат о своем счастье, если их спросят. Но описывают ли их настроения реальность нарушений прав человека в их стране? Опрос крымчан об их счастье циничен. Многие «несчастные» крымчане будут либо опасаться участвовать в таком опросе, либо физически не смогут этого сделать, будучи заключенными в тюрьму или убитыми.

Больше всего украинское внешнеполитическое ведомство напрягли два вывода из статьи «В Россию с любовью» в «Foreign Affairs»: референдум в 2014-м был проведен честно и беспристрастно; сейчас, в 2020 году 73% крымчан чувствуют себя счастливыми… без Украины.