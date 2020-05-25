Кинезиотейпы: восстановительная терапия для связок, мышц и суставов

Сегодня всё чаще в спортзалах и на улицах можно встретить людей со своеобразными — разных форм, размеров и цветов — «пластырями» на теле. Однако по-прежнему велико число и тех, для кого такие «нашлёпки» и ленты являются деталями из категории под вопросом «Хочу знать что это такое, но спросить как-то неудобно». Между тем, и тут соврать не дадут представители спортивного сообщества и врачи, связанные с физкультурой, эти самые «пластыри» одно из тех удивительных изобретений последних лет, которые своим присутствием способны существенно облегчить жизнь человека. Так, о чём же идёт речь? О кинезиотейпировании и его основном инструменте — кинезиотейпах. О методе подробнее на сайте https://arestapes.com.ua.

Коротко же объясняя: тейпы — это специальные ленты с акриловым клеевым покрытием, аналогичные по свойствам, структуре и плотности коже человека. А их принцип действия, отмечают специалисты, элементарно прост, а потому буквально гениален: при натяжении тейпа, наклеенного на участке тела, где есть дискомофрт, на коже образуются складки и увеличивается межтканевое пространство.

И такое воздействие, значительно улучшая в тканях тела микроциркуляция крови и лимфы, уменьшает болевой синдром, а также способствует скорейшему заживлению травм. Эффект настолько удивителен, что сегодня тейпирование применяют в самых разных случаях, когда необходимо провести восстановительную терапию при повреждении мышц, суставов и связок.

Да и в профилактических целях, когда мышцы нуждаются в расслаблении и поддержке, или же необходимо увеличить их подвижность, защитить от перенапряжения и перегрузок, тейпы — незаменимые помощники. Фактически, эти эластичные ленты выступают дополнительным связочным элементом, который частично берет на себя нагрузку и облегчает мышцам работу.

Кому же показано кинезиотейпирование? Отметим тот факт, что ещё несколько лет назад этим способом восстановления пользовались исключительно спортсмены. Сегодня же тейпирование вовсю «шагает по планете»: многие из тех, чья жизнь связана с физической культурой — на уровне как профессиональном, так и любительском — этот вид восстановления мышц, суставов и связок уже оценили по достоинству. Так что ответ на вопрос, озвученный выше, элементарно прост: кинезиотейпы можно рекомендовать всем, кто так или иначе, но занимается спортом.

Кроме того, кинезиотейпирование зачастую эксперты рекомендуют использовать в период реабилитации после операционных вмешательств, при нарушениях осанки и ДЦП. Ведь, фактически, эти эластичные ленты выступают дополнительным связочным элементом, который частично берет на себя нагрузку и облегчает работу мышцам.

А ещё, к слову, тейпы весьма успешно работают в косметологии: «чудо-пластыри» применяют для разглаживания морщин, уменьшения гематом и отечности, придания тонуса коже, омоложении и подтяжке лица.

И хорошая новость для тех, кто… увы и ах… но не может похвастаться здоровьем, позволяющим вести активную спортивную жизнь: тейпы — терапия, которая даёт хорошие результаты и тогда, когда необходима помощь при таких диагнозах как артриты, остеохондрозы, артрозы, грыжи и другие проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Сегодня тейпирование также применяется в таких сферах медицины как педиатрия, неврология, гинекология, лимфология.

Можно ли считать кинезиотейпы вариантом помощи, когда «на семь бед — один ответ»? Сказано громко, но в том, что касается решения проблем, связанных с мышцами, связками и суставами, скорее да, чем нет. По-крайней мере, тейпы точно лишними при терапии не будут. Главное, при применении консультироваться со специалистами, а также приобретать изделия в специализированных магазинах с гарантией качества.