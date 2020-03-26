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Кирилл Панченко: «Динамо» приступает к видео-тренировкам онлайн»
фото: tips.ru

Кирилл Панченко: «Динамо» приступает к видео-тренировкам онлайн»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:47 26.03.2020

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о тренировочном режиме в условиях карантина — сообщает спортивный портал https://tips.ru

Напомним, 17 марта РФС объявил о приостановке всех турниров под своей эгидой как минимум до 10 апреля из-за распространения коронавируса. «Динамо» ушло на карантин до 1 апреля, игрокам предписано оставаться дома.

Кирилл Панченко, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил:

Считаю, что возникшая по форс-мажорным обстоятельствам пауза нам не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть, выиграли два матча и хотя и уступили перед этим «Спартаку», но и против красно-белых показали неплохой футбол и могли набирать очки. Жаль, но не повезло в завершающей стадии, когда попадали в штангу и перекладину. Мы хорошо поработали на сборах, набрали форму, вышли на шестое место. Ну, что же делать — наберем физические и игровые кондиции снова.

С сегодняшнего дня мы приступаем к видео-тренировкам онлайн. Нам как раз довезли инвентарь, разделили на две группы, одна уже поработала, я пообщался с некоторыми из ребят, говорят, что тренировки интересные. Так что жду с нетерпением.

Во время этой возникшей паузы, когда мы все вынуждены находиться дома, я полностью отдаю себя семье — супруге и двум моим дочкам. Плюс к этому ежедневные самостоятельные тренировки по два часа. Конечно, сильно соскучился по мячу. Верю, что скоро ситуация благополучно разрешится и всё вернется на круги своя.

В нынешнем сезоне Панченко провел 15 матчей и забил 2 мяча.

«Динамо» после 22 туров находится на 6-й позиции в Тинькофф РПЛ, набрав 30 очков.

Кирилл Панченко: «Динамо» приступает к видео-тренировкам онлайн»

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