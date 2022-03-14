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Китайский инвестор хочет наладить в Крыму выпуск препаратов по лечению коронавируса
Иллюстрация: rk.gov.ru

Китайский инвестор хочет наладить в Крыму выпуск препаратов по лечению коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:55 14.03.2022

Создатель одной из клиник традиционной китайской медицины из КНР планирует наладить в Крыму выпуск биофармацевтических продуктов для лечения пневмонии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития РК Анушаван Агаджанян по итогам встречи с потенциальным инвестором.

Инвестор планирует организовать в нашем регионе Евро-Азиатский научно-технологический индустриальный парк и наладить выпуск биофармацевтических продуктов на основе китайских трав для лечения пневмонии новой коронавирусной инфекции, — сообщил Анушаван Агаджанян.

По его словам, министерство экономического развития РК намерено определить площадку, приемлемую для реализации инвестиционного проекта. Предложения будут сформированы руководством Корпорации развития Республики Крым.

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