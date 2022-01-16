Клей ПВА Д3 водостойкий — когда пригодится в работе, и что о нём нужно знать

Клей ПВА Д3 водостойкий сегодня востребован во многих отраслях, связанных с жизнедеятельностью человека. Между тем, его прямое назначение — работать с такими материалами как дерево и производными из него (напольные покрытия, деревянные элементы, фанера, ДСП, ДВП, МДФ). В деревообработке, при столярных работах и в мебельной промышленности клей проявляет свои возможности в полной мере. Причём практически без ограничений, связанных с условиями использования: клей ПВА Д3 водостойкий работает без претензий как на открытом воздухе (в том числе и там, где повышенная влажность), так и внутри помещений — важно, что нет запретов по применению этого вещества там, где необходимо чётко соблюдать требования, связанные с экологичностью материалов. То есть, клей не токсичен — безопасен как для людей, таки и животных.

Клей ПВА Д3 — основные характеристики

Первое и основное — этот клей готов к применению (перед применением его лишь перемешивают). Нет нужды разводить его, смешивать с другими компонентами и т.д. К основным параметрам клея ПВА Д3 также относятся:

ввиду своего состава обеспечивает высокое качество склеивания;

полностью высыхает, достигая оптимальной степени схватывания в среднем за 24 часа. Во многом временной период зависит от того, какие материалы используются, при какой температуре осуществляется склейка, от влажности воздуха и элементов, которые склеиваются, от уровня давления;

сцепление, которое образует клей, является ударопрочным;

шов, выполненный клеем ПВА Д3, выдерживает серьёзные температурные перепады — вещество может работать при режиме от -30°C до +110°C.

При этом данный клей отлично взаимодействует практически со всеми типами древесных материалов — как с твёрдыми, так и с мягкими. В том числе пористыми и гладкими. Склейка последних, к слову, при условии большой площади соединения, осуществляется буквально по принципу «намертво навсегда».

Клей ПВА Д3 — использование



Ещё один важный момент, который стоит обозначить, говоря о клее ПВА Д3 — он удобен в эксплуатации. Благодаря своей структуре, позволяет на начальных этапах работы удалять с обрабатываемых поверхностей излишки вещества. При этом клей не окрашивает материалы, с которыми работает, а также не оставляет ненужных следов: изначально клей представляет собой жидкость белого цвета, а после высыхания он становится бесцветным.

Не требует клей и особых условий при использовании. Вполне достаточно придерживаться элементарных правил безопасности, предписанных при работе с такого рода веществами:

защита рук перчатками;

если работы с клеем ведутся в помещении, то необходимо обеспечить вентиляцию.

Комфортен клей ПВА Д3 влагостойкий и в том, что касается выбора «порций». Производители позаботились о том, чтобы его можно было использовать и тогда, когда речь идёт о работах в домашних условиях или на небольших производствах, и тогда, когда необходимы большие объёмы вещества.

Выпускается клей в полимерных контейнерах объемом от 20 до 1000 кг. Хранится клей при температуре от +5 ℃ до +30 ℃, в течении 12 месяцев с момента производства, — отмечают специалисты компании «Люкс-Х», специализирующейся на производстве промышленных адгезивов.

ВНИМАНИЕ! Все выше перечисленные характеристики и результаты, связанные с применением клея ПВА Д3, объективны только в том случае, если адгезив подтверждённого качества. Другими словами, приобретать такую продукцию, чтобы получить гарантированный эффект от использования, необходимо только у производителей, имеющих сертификаты на реализуемую ими продукцию.

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