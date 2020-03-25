Клубнички? В Крыму стартовал сбор «тепличной» земляники садовой

Крымские аграрии начали сезон сбора «тепличной» земляники садовой.

В этом году сбор клубники стартовал в Ленинском районе на две недели раньше, чем в 2019 году. На одном из крупнейших крымских предприятий, уже собран первый урожай ягоды в селе Багерово – 50 килограммов, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина.

В крымской компании сообщили, что первая собранная партия земляники садовой поступит в розничные сети России уже на следующей неделе. Предприятие ведет свою деятельность с 2013 года, выращивает землянику сорта клери на площади 5 гектаров. За сезон на предприятии собирают порядка 25 тонн с гектара. В этом году на испытании – новый сорт ягоды, урожайность которого в два раза превышает урожайность сорта клери и, в то же время, ничуть не уступает по органолептике.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК