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Клубнички? В Крыму стартовал сбор "тепличной" земляники садовой

Клубнички? В Крыму стартовал сбор «тепличной» земляники садовой

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:46 25.03.2020

Крымские аграрии начали сезон сбора «тепличной» земляники садовой.

В этом году сбор клубники стартовал в Ленинском районе на две недели раньше, чем в 2019 году. На одном из крупнейших крымских предприятий, уже собран первый урожай ягоды в селе Багерово – 50 килограммов, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина.

В крымской компании сообщили, что первая собранная партия земляники садовой поступит в розничные сети России уже на следующей неделе. Предприятие ведет свою деятельность с 2013 года, выращивает землянику сорта клери на площади 5 гектаров. За сезон на предприятии собирают порядка 25 тонн с гектара. В этом году на испытании – новый сорт ягоды, урожайность которого в два раза превышает урожайность сорта клери и, в то же время, ничуть не уступает по органолептике.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Клубнички? В Крыму стартовал сбор "тепличной" земляники садовой

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