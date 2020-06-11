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Ко Дню России в Севастополе будут раздавать ленточки в цветах триколора

Ко Дню России в Севастополе будут раздавать ленточки в цветах триколора

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:00 11.06.2020

Севастопольские волонтеры в преддверии Дня России запустили патриотическую акцию, в рамках которой жители города с 10 по 12 июня смогут получить ленточки в цвет российского флага.  Десятки тысяч лент были переданы с соблюдением всех норм безопасности на точки раздачи. С 10 по 12 июня символ России можно будет получить бесконтактно в специально оборудованных местах на заправках, в продуктовых магазинах и других городских площадках.

Триколор-ленточка – символ дня России, прикрепляемый к одежде. Носящий ее, публично демонстрирует свою любовь и гордость к стране.  Акцию можно поддержать онлайн в социальных сетях, для этого ленточку нужно прикрепить на одежду, сделать фото и выложить в социальные сети с хештегом #МояРоссия, #Севастополь и передать фото-эстафету трем своим друзьям, — рассказали организаторы.

Организатором акции выступает Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр спортивных и социальных программ Севастополя».

Получить ленточку можно  в торговых сетях «Лидер», «ПУД», «Ассорти», «Меркурий», «ДМ», «Новус», «Яблоко», «Гурман», «Сильпо»  и на автозаправочных станциях «ТЭС», «АТАН».

Ко Дню России в Севастополе будут раздавать ленточки в цветах триколора

Ко Дню России в Севастополе будут раздавать ленточки в цветах триколора

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