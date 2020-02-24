Ко Дню защитника Отечества артековцы нарисовали необычные открытки

В МДЦ «Артек» ко Дню защитника Отечества участники образовательной программы «Под крылом Жар-птицы» создали праздничные открытки для своих отцов, братьев, друзей и вожатых. В их работах отразились уважение перед мужеством героев-защитников и надежда на то, что наше Отечество никогда не будет в опасности.

Образовательная программа «Под крылом Жар-птицы» реализуется в сотрудничестве с объединением «Хохломская роспись» – крупнейшим производителем изделий со знаменитой росписью, которая является визитной карточкой Нижегородской области и всей страны. Участники программы – юные художники из разных регионов России, выигравшие тематический конкурс.

В «Артеке» ребята разрисовывают матрешки, делают орнамент на деревянных ложках, подносах и магнитиках – все свои труды они забирают с собой, чтобы подарить родным и друзьям. Но главное, артековцы получают уникальный опыт и узнают историю народных промыслов России, значение и глубинный смысл символов.

Дети должны знать свою историю, свои традиции, свою культуру. Ведь они наследники традиции наших предков. Через рисунки они не только изучают их, но и самовыражаются, при этом создают очень интересные работы, – рассказывает педагог дополнительного образования студии «Под крылом Жар-птицы» Татьяна Елистратенко. – Сейчас дети рисуют открытки ко Дню защитника Отечества, они уже знают, кому сделают этот подарок, и рисуют их очень аккуратно, с любовью и с добрыми пожеланиями. Всегда же приятно делать подарки.

Сначала ребята ориентируются на выбранные шаблоны, а затем дают простор фантазии и облекают свои мысли и пожелания родным и друзьям в яркие рисунки. На детских открытках нашлось место синим танкам и мультипликационным персонажам, красивым парусным кораблям и современным танкерам. Заключительный штрих – элементы хохломской росписи на свой вкус. Кто-то добавил внутри открытки, обрамляя подпись, а кто-то – на главном рисунке, делая его еще более ярким и уникальным.

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».