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Ко Дню защитника Отечества артековцы нарисовали необычные открытки

Ко Дню защитника Отечества артековцы нарисовали необычные открытки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 19:54 24.02.2020

В МДЦ «Артек» ко Дню защитника Отечества участники образовательной программы «Под крылом Жар-птицы» создали праздничные открытки для своих отцов, братьев, друзей и вожатых. В их работах отразились уважение перед мужеством героев-защитников и надежда на то, что наше Отечество никогда не будет в опасности.

Ко Дню защитника Отечества артековцы нарисовали необычные открытки

Образовательная программа «Под крылом Жар-птицы» реализуется в сотрудничестве с объединением «Хохломская роспись» – крупнейшим производителем изделий со знаменитой росписью, которая является визитной карточкой Нижегородской области и всей страны. Участники программы – юные художники из разных регионов России, выигравшие тематический конкурс.

Ко Дню защитника Отечества артековцы нарисовали необычные открытки

В «Артеке» ребята разрисовывают матрешки, делают орнамент на деревянных ложках, подносах и магнитиках – все свои труды они забирают с собой, чтобы подарить родным и друзьям. Но главное, артековцы получают уникальный опыт и узнают историю народных промыслов России, значение и глубинный смысл символов.

Ко Дню защитника Отечества артековцы нарисовали необычные открытки

Дети должны знать свою историю, свои традиции, свою культуру. Ведь они наследники традиции наших предков. Через рисунки они не только изучают их, но и самовыражаются, при этом создают очень интересные работы, – рассказывает педагог дополнительного образования студии «Под крылом Жар-птицы» Татьяна Елистратенко. – Сейчас дети рисуют открытки ко Дню защитника Отечества, они уже знают, кому сделают этот подарок, и рисуют их очень аккуратно, с любовью и с добрыми пожеланиями. Всегда же приятно делать подарки.

Ко Дню защитника Отечества артековцы нарисовали необычные открытки

Сначала ребята ориентируются на выбранные шаблоны, а затем дают простор фантазии и облекают свои мысли и пожелания родным и друзьям в яркие рисунки. На детских открытках нашлось место синим танкам и мультипликационным персонажам, красивым парусным кораблям и современным танкерам. Заключительный штрих – элементы хохломской росписи на свой вкус. Кто-то добавил внутри открытки, обрамляя подпись, а кто-то – на главном рисунке, делая его еще более ярким и уникальным.

Ко Дню защитника Отечества артековцы нарисовали необычные открытки

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».

Ко Дню защитника Отечества артековцы нарисовали необычные открытки

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