Когда эвакуатор действительно нужен. Как это работает в Москве

Эвакуаторами в больших городах скоро будут пугать детей. Серьезно, повсеместная борьба с нарушителями ПДД и незаконными парковками более всего отразилась именно на трудягах-эвакуаторах. А ведь эта техника помогает людям. Причем ежедневно. Сколько возникает «жизненных случаев»: от ДТП до поломок,- в итоге нужно оперативно доставить авто по нужному адресу. Как это работает в Москве – пример для регионов. Важно, что все проблемы можно решить в режиме онлайн. Сайт Эвакуатор7-24 – в помощь автолюбителям.

Профессионалы занимаются круглосуточной эвакуацией машин весом до 10 тонн 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Без перерывов и выходных.

Меню портала Эвакуатор 7-24 простое и понятное. Цены и типы (в том числе по массе) авто – первое, что бросается в глаза. Тарифы – честные: от полутора тысяч рублей. Доступны и дополнительные услуги:

техпомощь (от «прикурить аккумулятор» до подвоза топлива, от замены колеса до вскрытия дверей, капота),

извлечение авто из «ловушек» (склонов, кюветов, бездорожья, ям и т.д.),

«трезвый водитель» (бывают и такие случаи, работают только профессионалы, причем круглосуточно).

Оформить заказ можно по телефону или на сайте, заполнив форму обратной связи. Важно правильно сформулировать задачу. Не просто: «по-мо-ги-те, вы же можете», а указать причину вызова (тип поломки, неисправности), точное место нахождения, размеры, вес и модель авто, адрес эвакуации. Уточните стоимость услуги. Она – фиксирована, указана на сайте (например, эвакуация легкового авто до 2 тонн обойдется в 1,8 тыс. рублей, а джипа до 3 тонн – в 2 200 руб.). Расчет делается моментально.

Дальше – просто: ожидание помощи займет от 15 до 40 минут. Оплата – либо карточкой, либо на месте. И да… «место» не играет большой роли: это может быть и Юго-Запад столицы, и Садовое кольцо, и Кунцево… Служба работает по всей Москве и области, а также в 40 городах России.

Обратите внимание, что специалисты службы Эвакуатор 7-24 работают не только с малолитражками и джипами. Техника позволяет транспортировать и микроавтобусы, и грузовики, и спецтранспорт. Можно заказать услугу «эвакуатор у метро» или «эвакуатор на шоссе». Также есть возможность заказа (на сайте же) крана-манипулятора или грузового эвакуатора.

Остались вопросы? Закажите обратный звонок на сайте Эвакуатор 7-24. Профессионалы ответят и, будьте уверены, помогут в тех случаях, когда эвакуатор действительно нужен.