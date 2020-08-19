Когда лучше лететь отдыхать в Доминикану?

Доминиканская республика расположена в самом центре Антильских островов, занимая восточную часть острова Гаити. С южной стороны ее омывают воды Карибского моря, а с севера – Атлантический океан. Здесь господствует тропический климат, а среднегодовая температура воздуха держится около +26 градусов. Так что, когда к нам приходят холода, в далекой Доминикане продолжается лето.

И хотя отдыхать на курортах Доминиканы можно круглогодично — «высокий сезон» здесь начинается в ноябре и длится по март. В этот период жара еще не так сильна, поэтому купаться и загорать – истинное удовольствие. Поверьте, окунаясь в 27-градусную морскую воду, вы преисполнитесь непередаваемым блаженством. При таких температурах можно плавать и плескаться до изнеможения, не переживая о переохлаждении. В море не плещутся разве что ленивцы, больше предпочитающие отдых в тени на шезлонгах.

Несмотря на обилие туристов в разгар сезона, здесь не нужно бежать на рассвете на пляж с целью занять дефицитный или недостающий лежак – места на оборудованных пляжах хватает всем. Но рано или поздно «зажаривать» бока на белоснежных пляжах просто надоедает, и дотошный организм отдыхающего нуждается в «хлебе и зрелищах». Первое – посещение местных ресторанов, второе – стать участником в приглянувшейся экскурсии, ну а третье – испытать себя в морских развлечениях.

Весной особенно активны любители дайвинга и спортивной рыбалки. Май в Доминикане это время ловли голубого марлина. Также вихрь эмоций вам предоставит экскурсионная поездка в Santa Domingo. В столице Доминиканы вам непременно следует посетить крепость Fortaleza Ozama в Ciudad Colonial с видом на одноименную реку и Маяк Колумба.

С начала лета в Доминикане начинается сезон дождей, во время которого дуют сильные ветра. Этот период считается не лучшим для пляжного отдыха, но когда выглядывает солнышко, можно искупаться или заняться дайвингом. Несмотря на некурортный сезон, вода остается такой же теплой.

Больше всего осадков выпадает на август-сентябрь — сезон ураганов на Карибах. Турагенства, чтобы избежать неприятностей и не испортить отдых, не рекомендуют ехать сюда в этот период. Но справедливости ради, стоит отметить, что ураганы здесь не каждый год, да и сезон дождей отличается от нашего представления. Дожди если и идут то они кратковременные (не больше 30 минут) и случаются в основном ночью, а к утру уже все высыхает. А уж если доведется попасть под кратковременный тропический ливень, масса удовольствий и незабываемых впечатлений вам обеспечена: ощущается релаксация организма, чувствуется выброс гормонов радости и эйфории. Воздух становится легче и чище, облегчается дыхание, в особенности у туристов, предрасположенных к гипертонии. Есть еще положительная сторона грозы – любителей фото- и видео такие картины завораживают, наполняют вдохновением и элементами романтики.

Воспоминания от пережитого будут сопровождать вас всю жизнь. Нет ничего приятнее, чем вдохнуть прохладу и свежий воздух тропической свежести. А затем с удовольствием пробежаться босыми ногами по белоснежному, слегка увлажненному песку, и поднять себе настроение!

В октябре также немало развлечений для туристов. Например, фестиваль в Пуэрто-Плата, на котором выступают музыканты со всех уголков страны. На радость отдыхающим здесь звучит блюз, джаз, сальса, и все под дегустацию местного рома. Здесь подборка лучших отелей в Пуэрто-Плата.

Доминикана – это отличный пляжный отдых, который придётся по душе всем, кто любит солнце и новые впечатления. Климат в Доминикане разительно отличается от нашего и, хотя здесь и можно отдыхать круглый год — особенно приятно побывать в таком райском уголке зимой, когда здесь пик сезона. Когда дома снег, мороз и редкое холодное солнце наводят тоску, экзотическое путешествие резко сменит холодную зиму на море, пляж, жаркое солнце и прохладительные напитки! Карибские острова – это действительно рай на Земле!

Источник: https://karibskoe-more.com/dominikana/otdih-v-dominikane-po-mesyacam/sezon-dlya-otdyha-v-dominikane/ — Когда лучше ехать отдыхать в Доминикану? Сезон для отдыха в Доминикане по месяцам