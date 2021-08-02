Когда профессия — сохранять жизнь: в Севастополе чествовали пожарных и спасателей

2 августа состоялось торжественное построение личного состава пожарно-спасательного гарнизона Севастополя. В честь празднования 146-летия со дня основания первой в городе пожарной части (здесь подробнее о дате) поздравить причастных к празднику прибыло руководство региона – заместитель Губернатора Севастополя Николай Жигулин и председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов. Почетными гостями также стали ветераны пожарной охраны, добровольцы, руководство Главного управления МЧС России по городу Севастополю. В своём поздравлении начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю генерал-майор внутренней службы Дмитрий Козлов подчеркнул значимость сил и средств, стоящих на борьбе с огнем круглосуточно:

Сегодня пожарные и спасатели территориального чрезвычайного ведомства неизменно демонстрируют на деле высокий уровень профессионального мастерства, оперативность, слаженность и эффективность своей работы. Только за истёкший период 2021 года подразделения МЧС России по городу Севастополю более 1 491 раз выезжали по сигналу «тревога», ликвидировали 578 пожаров, реагировали на ДТП 178 раз. Севастопольскими сотрудниками МЧС России спасено 165 человек, в том числе 18 детей. Из них на пожарах – 29 человек, среди которых 3 детей. Спасли также материальные ценности на сумму более 16-ти миллионов рублей. Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю! В этот торжественный день я хочу обратиться лично к каждому из вас! Спасибо за самоотверженный труд, за смелость и готовность к подвигу в любое время дня и ночи! Вам удаётся достойно справляться с задачами любой сложности.



Дмитрий Козлов также поблагодарил ветеранов пожарной охраны за самоотверженный труд, долгие годы службы и высокий вклад в развитие пожарно-спасательного дела региона.

В честь профессионального праздника отличившихся сотрудников МЧС, волонтёров и добровольцев, а также ветеранов пожарной охраны отметили благодарственными письмами Губернатора, Законодательного собрания и начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Почётное звание «Заслуженный пожарный города Севастополя» присвоено старшему прапорщику внутренней службы Ленуру Бекирову, помощнику начальника караула 2-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе