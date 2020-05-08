Когда снимут ограничения по коронавирусу... Ох, нескоро

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины. Об этом заявила Глава Роспотребнадзора Анна Попова. По е словам, «даже после завершения третьего этапа выхода из самоизоляции, мы все равно будем придерживаться ряда ограничений». В любом случае, так как жили раньше, уже не будем.

Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно, и выстраиваем так свою стратегию и тактику. Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни, — сказала Попова.

Она отметила, что для того, чтобы приспособиться к жизни с вирусом, сейчас разрабатываются специальные методические рекомендации для различных отраслей с учетом изменений эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

По словам главы Росптребнадзора, уже в этом году может появиться несколько вакцин против COVID-19, так как ее разработкой занимаются многие институты и многие страны.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что российские ученые получили первые положительные результаты в разработке вакцины от коронавируса.

Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать. Поэтому разработчики — федеральные учреждения в основном, и одна частная компания — показывают, что их направления двигаются верным руслом и показывают первый результат, — заявил Министр.

В России создаются 9 прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Шесть из них разрабатываются ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, еще две вакцины разрабатывает компания Biocad, и одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

По материалам пресс-службы Госдумы, ТАСС и «Интерфакс».