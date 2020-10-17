Когда у голода нет шансов... Ресторан быстрого питания БЫСТРОША в Севастополе

И как бы не ратовали сторонники ЗОЖа за строго правильное питание, а факт остаётся фактом — большинство в отношениях с едой придерживают правила «Должно быть вкусно, сытно и быстро». Тем более, когда речь идёт о каждодневной заботе — о «поиске пропитания» после долгого рабочего дня или в выходной, когда и минуту жалко тратить на бытовую рутину.

Именно поэтому во всём мире самыми любимыми, согласно статистике, являются блюда того самого быстрого приготовления.

И вот вам ещё один факт из современной действительности — число тех, кто предпочитает заказывает еду с доставкой на дом растёт в геометрической прогрессии.

А в Севастополе? В частности! Однако, здесь есть отличие — севастопольцы не только хотят «быстро, вкусно, полезно», но и и максимально разнообразно. Местные мастера кухни на такой вызов отвечают креативно. Так, в меню ресторана быстрого питания БЫСТРОША — 12 видов пиццы, 17 видов бургеров, более 20 видов напитков собственного приготовления, а также снеки, десерты, роллы и, конечно, классическая шаурма! Впечатляет? Да. И это всё многообразие доступно по лаконичному запросу — доставка еды Севастополь. То есть: выбрали — заказали — открыли дверь курьеру — забрали заказ на любой вкус. В том числе и согласно детского меню, в котором значатся и тосты, и чизбургеры, и картофель «Фри», и наггетсы, и хот-доги.

Надо ли говорить, что в условиях «режима самоизоляции», если вдруг вынуждены будете «отключиться от мира», шансов остаться голодными практически нет? Дома ли, или же в офисе…

Это будут бургеры?

Или же шаурма?

Или всё-таки пицца?

И, однозначно, можно успокоить тех, кто фанатично относится к качеству блюд быстрого приготовления: сейчас эта формулировка уже не синоним сомнительного качества, а скорее наоборот. Тем более, когда речь идёт о доставке еды на дом.

Приготовление еды для нас – это творческий процесс и настоящее искусство. Мы готовим только из свежих продуктов. Мы не стоим на месте и все время совершенствуемся. Каждый заказ для нас индивидуален, мы стараемся учесть пожелания каждого гостя. В меню представлены более 50 блюд по демократичной цене, ведь наш девиз – это доступность, несравненный вкус и высококачественный сервис. Для постоянных гостей действуют скидки, акции и специальные предложения, — озвучивают свой алгоритм работы в ресторане быстрого питания БЫСТРОША.

Среди спецпредложений и «Комбо Наборы» для тех, кто хочет всего и сразу, или же намерен разделить свой обед-ужин с ближним, но об экономии предпочитает не забывать. Тот вариант, когда «оптом» дешевле.

Как вам такой, к примеру, набор? А их… таких разнообразно вкусных… у БЫСТРОШИ семь! Выбрать есть из чего — точно!

И — да: у голода нет шансов атаковать вас ещё и потому, что служба доставки БЫСТРОШИ действует в течение всего рабочего дня и до позднего вечером.