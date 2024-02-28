Когда завершится строительство Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории  

Рабочая поездка Главы Крыма в Евпаторию.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки в городской округ Евпатория осмотрел функционирующие и строящиеся медико-социальные учреждения.

Первой точкой осмотра стало ГБУ РК «Многопрофильный комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов», в котором недавно были завершены ремонтно-строительные работы.

Как сообщила заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, общая стоимость всех работ составила более 250 млн. рублей.

Сергей Аксёнов сообщил, что центр на 78 койко-мест был капитально отремонтирован за счет республиканского бюджета.

Дети с тяжелыми заболеваниями могут получать здесь квалифицированную и грамотную помощь, – сказал Глава Крыма, высоко оценив проделанную работу.

В центре оборудованы зал лечебной физической культуры, учебно-игровой класс и столовая, кабинеты педиатра, физиотерапевта и ортопеда, невролога, психиатра и психолога, логопеда-дефектолога, другие. По словам директора учреждения Светланы Бекташевой, помещения оснащены по всем стандартам в полном объеме. В будущем планируется обустроить зону отдыха на крыше и установить там шезлонги.

Светлана Бекташева сообщила, что центр полностью укомплектован кадрами, в том числе специалистами узкого профиля. Кроме того, учреждению был безвозмездно передан в пользование автобус.

Далее Глава Республики ознакомился с деятельностью ООО «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов», расположенного в пгт. Заозерное.

В центре функционируют кабинеты арт- и трудотерапии, лечебной физической культуры и социально-бытовой реабилитации, реабилитационный корпус, водно-спортивный комплекс с бассейном.

Сергей Аксёнов встретился с ребятами из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые проходят реабилитацию в центре. Юным россиянам вручены памятные подарки.

Затем Глава Крыма оценил ход строительства Федерального детского реабилитационного центра Министерства здравоохранения Российской Федерации, который располагается на объединенной территории бывшей грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина».

Сергей Аксёнов подчеркнул, что проект успешно реализуется при поддержке Президента Владимира Путина.

Подрядная организация выстроила системную работу и идет в соответствии с установленным графиком. Завершить строительство планируется в 2024 году. Уверен, это будет один из лучших детских реабилитационных центров в России и, возможно, даже в мире, – отметил Глава Крыма.

Отдельно в ходе поездки Сергей Аксёнов дал поручение министру ЖКХ РК Сергею Донцу за неделю организовать саночистку и уборку в Евпатории.

Необходимо уделить городу особое внимание, пока не назначен новый глава администрации. Нужно закрепить ответственных за конкретными территориями и систематизировать эту работу, – сказал Глава Крыма, добавив, что такое же внимание должно быть уделено, в том числе городам Феодосия и Керчь.

СПРАВКА. Капитальный ремонт в ГБУ РК «Многопрофильный комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов» проводился с 2020 по 2023 год. Функционирование центра позволяет обеспечить реабилитационными услугами ежегодно до 507 детей в стационарной форме и до 325 детей – в полустационарной. Учреждение предоставляет услуги детям с расстройством аутистического спектра, детским церебральным параличом, синдромом Дауна, нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями работы внутренних органов и эндокринной системы.

ООО «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» предоставляет услуги комплексной реабилитации для людей с ограниченными возможностями, включая их спортивную подготовку. В работе задействованы физические и социальные специалисты, психологи, тренеры, другие. Мощность учреждения составляет 1 428 койко-мест, в том числе 981 круглогодичное.

Федеральный детский реабилитационный центр Министерства здравоохранения Российской Федерации будет осуществлять лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, ревматологическими отклонениями. Его общая площадь составляет 22 гектара. Как сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, центр создается как «умная» клиника, где для реабилитации будут использоваться инновационные методы.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.