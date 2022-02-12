Коготь дьявола — лекарственные свойства и использование

Коготь дьявола — многолетнее растение с полыми, сильноветвящимися стеблями, которые могут достигать до 100 см в длину, простираясь по земле. На корнях растения образуются крупные, клубневидной формы утолщения. Листья длинночерешковые, крупные, до 20 см в длину, с крупными зубцами по краю. Все части растения покрыты липким опушением. К началу сезона дождей надземные побеги вырастают до 1 м длиной, простираясь по земле. Цветет коготь дьявола одиночными ярко-красными, пурпурными цветками, которые образуются в пазухах листьев. Чашечка около 15-20 мм в диаметре, 5 чашелистиков срощены в трубочку, затем расходятся.

Плод когтя дьявола – коробочка с одеревенелыми длинными разветвленными выростами, которые имеют загнутые назад крючья, откуда и произошло название растения. Молодые плоды растения — продолговатые, мясистые, по мере созревания они становятся черно-древесными, суженными, ребристыми. После высыхания плод когтя дьявола распадается на два острых, изогнутых когтя — крючка.

Коготь дьявола — лечебные свойства и применение

В корне дьявольского когтя обнаружены иридоидные гликозидные соединения, которые имеют выраженное противовоспалительное действие. В ходе исследований был установлен антиоксидантный эффект иридоидных гликозидов. Результаты экспериментов показали, что активные фитосоединения защищают клетки тканей от отрицательного воздействия свободных радикалов. Полученные данные послужили причиной дальнейшего изучения дьявольского когтя, как средства для лечения заболеваний, сопровождающихся воспалительным процессом — артрита и подагры. В дальнейшем было установлено, что препараты, в основе которых лежит корень дьявольского когтя, способны снижать вес.

Фитопрепараты, содержащие гарпагофитум распростертый, выпускаются в различных лекарственных формах — капсулах, порошках, настоях. Коготь дьявола является компонентом различных травяных составов.

Противовоспалительный эффект

Организм реагирует на внутренние и внешние патологические факторы развитием воспаления. Это естественный иммунологический ответ на нарушение целостности тканей, органов и постоянства внутренней среды. Инфекционные заболевания, травмы — самые распространенные причины появления признаков воспаления.

Организм при воспалении активирует свои защитные функции, оберегая себя от наносимого вреда. Это благоприятно при некоторых острых состояниях, но хроническое воспаление, как правило, ухудшает здоровье человека. Хронический воспалительный процесс обусловливает появление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, расстройства мозговой деятельности. Симптомы воспаления характерны для некоторых заболеваний кишечника, подагры и артрита.

Для изучения противовоспалительных свойств дьявольского когтя был проведен ряд экспериментов с участием животных. Исследование на мышах позволило сделать вывод о том, что иридоидные гликозиды угнетают патогенные свойства цитокинов — специфических молекул, ответственных за появление воспалительных процессов.

Лабораторные исследования свойств дьявольского когтя продолжаются до настоящего времени. Первые результаты уже позволяют надеяться на создание эффективных альтернативных препаратов для терапии заболеваний, характеризующихся воспалением.

Коготь дьявола — для лечения остеоартрита

Медицинские наблюдения в США показали, что более 30 миллионов взрослого населения страны страдают от самой распространенной формы артрита — остеоартрита. Заболевание характеризуется постепенным истиранием гиалиновых хрящей, охватывающих суставную поверхность костей. Кости начинают тереться друг об друга, что приводит к образованию отеков, ограничению подвижности, болезненности в суставах.

Для подтверждения эффективности применения дьявольского когтя у пациентов с остеоартритом провели исследование с участием 122 пациентов с повреждениями коленных и тазобедренных суставов. Прием дьявольского когтя в дозировке 2610 мг позволил снизить интенсивность болевого синдрома. Обезболивающий эффект достигается действием фитокомпонентов растения, которые имеют схожесть с диацереином — основным препаратом для лечения суставных болей.

В ходе другого исследования дьявольский коготь использовался вместе с куркумой и бромелайном. Участникам эксперимента — 43 больным с хроническим остеоартритом — предлагали комбинированный состав в течение 2 месяцев. Спустя это время было выявлено, что болевые ощущения уменьшились на 46%. [2]

Изучение обезболивающих свойств дьявольского когтя при лечении остеоартрита продолжаются до настоящего времени. Исследователи анализируют состав элемента, похожего на диацереин, для создания эффективного фармакологического препарата.

В лечении подагры

Подагра — часто встречающаяся форма артрита, которая зачастую приводит к инвалидности, может стать причиной смерти больного. Заболевание характеризуется разрушением суставов. Особенно страдают пальцы ног, голеностопные и коленные суставы. При подагре появляется специфическое покраснение кожи над суставными поверхностями, выраженная отечность, болезненность.

Причина заболевания лежит в патологическом увеличении уровня мочевой кислоты в крови, образующейся в ходе распада пурина. Это вещество, имеющее кристаллическое строение, присутствует в некоторых продуктах питания. Терапевтическая тактика при подагре подразумевает назначение нестероидных противовоспалительных средств. Известные противовоспалительные, обезболивающие качества дьявольского когтя позволили использовать его, как альтернативу фармакологическим средствам.

Существует мнение, что коготь дьявола способен уменьшать концентрацию мочевой кислоты в крови. Данные, подтверждающие эту гипотезу, получены в ходе исследований на мышах. Было выявлено, что высокие дозировки гарпагофитума распростертого сокращают содержание мочевой кислоты. Данные о влиянии когтя дьявола на организм человека, как средства для лечения подагры, пока отсутствуют.

Облегчение боли в спине

Болезненные ощущения в позвоночнике знакомы практически всему взрослому населению. Боль в пояснице выходит на первое место — 80% случаев. Учитывая способность дьявольского когтя устранять признаки воспаления, существует вероятность того, что он окажет обезболивающий эффект при боли в пояснице. Это возможно благодаря гарпагозидам — активным фитокомпонентам растения.

Учеными было выполнено исследование для изучения свойств экстракта гарпагозидов. В эксперименте приняли участие две группы пациентов — одной давали препарат дьявольского когтя, а другой — нестероидный противовоспалительный препарат «Виокс». Через 6 недель были оценены результаты опыта. Пациенты группы, получавшей гарпагозиды, отметили уменьшение болей на 23%. В группе, принимавшей «Виокс», испытуемые ощутили снижение интенсивности болезненных ощущений на 26%.

В ходе двух других медицинских исследований, проводимых независимо друг от друга, пациентам предлагали принимать по 50-100 граммов гарпагозидов каждый день. Были сделаны выводы о том, что коготь дьявола существенно уменьшает болевые ощущения.

Учитывая действие гарпагозидов, ученые рассматривают дьявольский коготь, как альтернативное средство для лечения болевого синдрома в поясничной части позвоночника. С целью подтверждения обезболивающего эффекта проводится ряд научных экспериментов.

Коготь дьявола — для снижения веса

Кроме наличия обезболивающего и противовоспалительного эффекта, коготь дьявола способен угнетать чувство голода. Это происходит при взаимодействии активных растительных веществ с грелином, пептидным гормоном, отвечающим за аппетит. Грелин синтезируется клетками желудочно-кишечного тракта, активизирует клетки головного мозга, которые отвечают за возбуждение чувства голода.

Исследование, направленное на изучение этой особенности дьявольского когтя, проводилось на мышах. Животные, которые получали гарпагофитум распростертый, потребляли еды намного меньше в течение следующих четырех часов, в сравнении с группой, которая получала плацебо.

Влияние дьявольского корня на подавление чувство голода у животных вызывает интерес для испытаний на людях. Но на данный момент подобные исследования не выполняются из-за недостатка информации о влиянии на человека.

Побочные эффекты

Есть достоверные данные о том, что дьявольский коготь в дозе 2610 мг не вызывает неприятных симптомов. Данные об использовании средства в течение длительного времени на данный момент не получены.

Среди побочных эффектов следует выделить:

Диспепсические расстройства.

Аллергию.

Головную боль.

Кашель.

Есть ряд заболеваний, симптомы которых могут обостриться при употреблении дьявольского когтя:

Сердечно-сосудистые заболевания . Коготь дьявола может вызывать нарушения сердечного ритма, скачки артериального давления.

. Коготь дьявола может вызывать нарушения сердечного ритма, скачки артериального давления. Сахарный диабет . Фитокомпоненты могут взаимодействовать с противодиабетическими препаратами, снижать количество глюкозы в крови.

. Фитокомпоненты могут взаимодействовать с противодиабетическими препаратами, снижать количество глюкозы в крови. Желчнокаменная болезнь . Дьявольский коготь активизирует синтез желчи, усугубляет симптомы при наличии конкрементов в желчном пузыре.

. Дьявольский коготь активизирует синтез желчи, усугубляет симптомы при наличии конкрементов в желчном пузыре. Язвенная болезнь желудка. Употребление дьявольского когтя повышает кислотность желудочного сока. Это может усугубить течение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Коготь дьявола может отрицательно влиять на организм при комбинированном лечении с нестероидными противовоспалительными препаратами, антикоагулянтами, средствами, понижающими кислотность желудочного сока.

Нестероидные противовоспалительные препараты . Дьявольский коготь подавляет действие НПВП (Мотрин, Вольтарен, Фельден, Целебрекс).

. Дьявольский коготь подавляет действие НПВП (Мотрин, Вольтарен, Фельден, Целебрекс). Антикоагулянты . Дьявольский коготь усиливает действие антикоагулянтов, вызывая кровотечения, возникновение гематом (Кумадин).

. Дьявольский коготь усиливает действие антикоагулянтов, вызывая кровотечения, возникновение гематом (Кумадин). Антациды. Дьявольский коготь угнетает действие препаратов, снижающих концентрацию кислоты в желудочном соке (Фамотидин, Омепразол, Зантак, Лансопразол).

Перед началом приема дьявольского когтя следует проконсультироваться с лечащим врачом. Только врач может допустить прием добавки, если вы проходите лечение какими-либо фармакологическими препаратами.

Допустимая дозировка

Добавки, содержащие коготь дьявола, выпускаются в форме капсул, таблеток, порошка, экстракта. Перед началом приема следует изучить содержание активных элементов — гарпагозидов.

Для лечения остеоартрита, поясничного болевого синдрома рекомендуется принимать дьявольский коготь в дозировке от 600 до 2610 мг в сутки. Экстракт гарпагозидов в количестве 50-100 мг соответствует этим рекомендациям.

При остеопорозе коготь дьявола назначается в форме добавки AINAT. В состав препарата входит: 300 мг гарпагофитума распростертого, 200 мг куркумы, 150 мг бромелайна. Бромелайн — фермент, эффективный при воспалении.

Все исследования с использованием дьявольского корня проводились не более 12 месяцев. Кратковременность экспериментов позволила убедиться в безопасности дозы дьявольского когтя в размере 2610 мг. Если у вас установлен сахарный диабет, какие-либо сердечные расстройства, камни в почках, язвенная болезнь желудка, прием дьявольского когтя может усилить симптомы этих заболеваний.

При лечении нестероидными противовоспалительными препаратами, антикоагулянтами, антацидами, следует помнить о том, что дьявольский коготь может вступить с ними во взаимодействие. Это повлечет снижение эффективности фармакологических средств.

Противопоказания к применению когтя дьявола

Несмотря на массу полезных свойств, растение нельзя применять при наличии язвы желудка, язвы двенадцатиперстной кишки, при желчнокаменной болезни, повышенной кислотности желудка. Также не рекомендуется использовать растение при беременности, т.к. он может вызвать сокращение матки и в период лактации.

Также препараты с экстрактом когтя дьявола в сочетании с лекарствами, которые способствуют снижению давления могут незначительно повысить их эффективность.

В литературе указываются случаи превышения дозировки растения (очень большие дозы), что вызывает побочные эффекты, например, аллергию. Некоторые исследования также показывают, что злоупотребление растением может вызвать различного рода повреждения в организме. Тем не менее, токсическая доза очень высока (810 г).

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