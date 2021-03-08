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Командующий Черноморским флотом поздравил женщин с Международным женским днем  

Командующий Черноморским флотом поздравил женщин с Международным женским днем  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 16:31 08.03.2021

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта. Торжественное мероприятие состоялось в Доме офицеров ЧФ. При входе каждой женщине военнослужащие дарили цветы.

Командующий Черноморским флотом поздравил женщин с Международным женским днем  

Начался праздник с поздравления всех женщин Командующим Черноморским флотом, в ходе которого лучшим военнослужащим-женщинам были вручены награды и ценные подарки. В ходе торжественной речи вице-адмирал Игорь Осипов особо отметил заслуги женщин из числа медицинского персонала, находящихся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Командующий Черноморским флотом поздравил женщин с Международным женским днем  

Завершилось мероприятие праздничным концертом с выступлением Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, а также творческих коллективов Севастополя.

Командующий Черноморским флотом поздравил женщин с Международным женским днем  

Торжественное собрание прошло с соблюдением противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе.

Командующий Черноморским флотом поздравил женщин с Международным женским днем  

Фото и материалы: пресс-служба Южного военного округа.

Командующий Черноморским флотом поздравил женщин с Международным женским днем  

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