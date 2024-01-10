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Командующий Черноморским флотом наградил экипаж корабля ской военно-морской базы
Фото: пресс-служба ЮВО

Командующий Черноморским флотом наградил экипаж корабля Крымской военно-морской базы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 21:05 10.01.2024

В Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом, адмирала Виктора Соколова состоялась церемония награждения личного состава Крымской военно-морской базы флота.

За самоотверженность, мужество, отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, адмирал Виктор Соколов вручил офицерам, мичманам, старшинам и матросам экипажа одного из кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота медали «За боевые отличия», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

 

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