Командующий Черноморским флотом наградил экипаж корабля Крымской военно-морской базы

В Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом, адмирала Виктора Соколова состоялась церемония награждения личного состава Крымской военно-морской базы флота.

За самоотверженность, мужество, отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, адмирал Виктор Соколов вручил офицерам, мичманам, старшинам и матросам экипажа одного из кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота медали «За боевые отличия», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.