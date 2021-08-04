Коммерческая недвижимость в Бишкеке: эксперты уверены — это хорошее вложение средств

Бишкек — столица Кыргызстана (Киргизии) — город-муравейник, город-миллионник, являясь центром страны буквально притягивает к себе тех, кто жаждет жить активной жизнью. И в том, что касается социальной её составляющей, и культурной, и политической, и… разумеется… деловой. В этом плане, к слову, стоит отметить факт: бизнес в Бишкеке сегодня развивается семимильными шагами.

Причём предприниматели видят перспективы в разных сферах. Одна из категории тех, в которые деловые люди считают целесообразным вкладывать деньги, — это коммерческая недвижимость. По оценкам специалистов, цены на такие объекты будут только расти, так что сегодня самое время становится владельцами площадей, «заточенных» под ведение торговли, производство, склады, офисы, а также ориентированных на туристический сектор.

Коммерческая недвижимость в Бишкеке — цена вопроса

Коммерческая недвижимость в столице Кыргызстана — удовольствие не из дешёвых, но стоимость квадратного метра в этом сегменте рынка во многом зависит от расположения объекта: чем ближе к центру города, тем, разумеется, дороже; чем более развита инфраструктура района, в котором помещение находится, тем выше ценник. Ну и, естественно, — чем лучше состояние объекта, тем больше денег за него просит продавец.

Если же оперировать цифрами по рынку в целом, то, по словам экспертов, средняя стоимость коммерческих помещений в Бишкеке в последние пару-тройку лет составляет 800-900 долларов за кв.м. Причём нельзя сказать, что такие цены стабильны — они колеблются: так, в прошлом году был отмечено их снижение почти на 7%, а в 2021 году они вновь растут. Специалисты списывают это на выход Кыргызстана из кризисного периода коронавирусной пандемии и активизации в государстве деловых кругов.

Главный запрос — бизнес в центре Бишкека, но…

Центр — идеально? Специалисты констатируют: предприниматели Бишкека, ориентированные на покупку недвижимости, в большинстве своём интересуются объектами, расположенными в центральной части города. Однако далеко не все реализуют свои планы в жизнь. В основном, по двум причинам:

высокая цена за квадрат;

предложений, которые бы максимально оправдывали соотношение «цена — качество» не так уж и много.

Это действительно так. По итогам 2020 года, к примеру, количество такого рода предложений существенно снизилось, а цена на объекты выросла в среднем на 10%. Подвижки к росту есть и в текущем году.

При этом, резко вырос объём предложений (на 15%!) по продаже коммерческой недвижимости за пределами центра столицы Кыргызстана. И эксперты советуют на этот момент сделать акцент тем, кто намерен вкладываться в бизнес-квадраты на перспективу. Говорят, тенденция «уходить» в отдалённые районы связана с их активным «обживанием»: они быстро застраиваются большими жилыми комплексами. Что, в свою очередь, существенно влияет на развитие сопутствующей инфраструктуры — растёт спрос на магазины, офисы, складские помещения, расположенные в «шаговой доступности», и т.д.

Недвижимость Бишкека — точка спроса

В том, что касается бизнес-объектов, то точка спроса сегодня это:

небольшие помещения от 30 до 100 кв.м.;

средние по площади — около 200 до 600 кв.м. — офисные здания;

и, наконец, совсем уж большие комплексы от 2 тысяч кв. м., на территории которых «под одну крышу» можно собрать несколько направлений коммерческой деятельности.

Надо подчеркнуть, что на рынке коммерческой недвижимости Бишкека сегодня представлены как «квадраты» под бизнес «с нуля» — без определения специфики, так и так называемый «готовый бизнес», который его владельцы продают с пометкой — «Покупай, заезжай, работай», а также вместе с уже имеющимися арендаторами. Здесь также стоит отметить, что большой процент таких предложений сосредоточен в центральной и срединной частях Бишкека.