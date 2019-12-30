Коммунальные службы Севастополя в праздники будут работать в усиленном режиме

В Правительстве Севастополя подчёркивают: в праздничные дни (с 31 декабря по 8 января) все коммунальные и оперативные службы будут обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города.

Так, в постоянной готовности будут находиться «Единая городская аварийно-диспетчерская служба»: 8 дежурных бригад в составе 4-х человек каждая с привлечение специального транспорта в количестве 5 единиц, а также ответственные дежурные из руководящего состава предприятия Дежурить будут 15 аварийных бригад «Водоканала» в составе 4-х человек с привлечением специального автотранспорта в количестве 22 единиц. «Севастопольэнерго» задействует 9 дежурных бригад в составе 2 человек и спецтранспорт в количестве 5 единиц. В случае дефицита электроэнергии будут введены в действие системы резервного и аварийного питания, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, в готовности будут находиться 4 дежурные бригады в составе от 4 до 21 человека «102 предприятия электрических сетей», 8 аварийных бригад в составе 4 человек из «Севастопольгаза» и столько же бригад из «Севтеплоэнерго».

«Горсвет» задействует на праздничные дни 6 дежурных бригад.

Телефоны аварийных служб Севастополя: