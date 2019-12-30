Коммунальные службы Севастополя в праздники будут работать в усиленном режиме

В Правительстве Севастополя подчёркивают: в праздничные дни (с 31 декабря по 8 января) все коммунальные и оперативные службы будут обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города.
Так, в постоянной готовности будут находиться «Единая городская аварийно-диспетчерская служба»: 8 дежурных бригад в составе 4-х человек каждая с привлечение специального транспорта в количестве 5 единиц, а также ответственные дежурные из руководящего состава предприятия Дежурить будут 15 аварийных бригад «Водоканала» в составе 4-х человек с привлечением специального автотранспорта в количестве 22 единиц. «Севастопольэнерго» задействует 9 дежурных бригад в составе 2 человек и спецтранспорт в количестве 5 единиц. В случае дефицита электроэнергии будут введены в действие системы резервного и аварийного питания, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Кроме того, в готовности будут находиться 4 дежурные бригады в составе от 4 до 21 человека «102 предприятия электрических сетей», 8 аварийных бригад в составе 4 человек из «Севастопольгаза» и столько же бригад из «Севтеплоэнерго».
«Горсвет» задействует на праздничные дни 6 дежурных бригад.
Телефоны аварийных служб Севастополя:
- ГКУС «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя» — 543238, 15-63;
- ГУПС «Единая городская аварийно-диспетчерская служба» — 55-07-01;
- ГУПС «Севтеплоэнерго» — 54-54-19, 54-54-73;
- ГУПС «Водоканал» — наружные — 54-47-80, 54-42-68; внутридомовые сети 53-50-98; 53-50-96; 54-24-96
- ПАО ЭК «Севастопольэнерго» — 57-45-40;
- ФГУП «102 предприятие электрических сетей» — 54-46-66;
- ПАО «Севастопольгаз» — 104