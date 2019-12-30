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В праздничные дни (с 31 декабря по 8 января) в Севастополе все коммунальные и оперативные службы будут обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города. Так, в постоянной готовности будут находиться «Единая городская аварийно-диспетчерская служба»: 8 дежурных бригад в составе 4-х человек каждая с привлечение специального транспорта в количестве 5 единиц, а также ответственные дежурные из руководящего состава предприятия Дежурить будут 15 аварийных бригад «Водоканала» в составе 4-х человек с привлечением специального автотранспорта в количестве 22 единиц. «Севастопольэнерго» задействует 9 дежурных бригад в составе 2 человек и спецтранспорт в количестве 5 единиц. В случае дефицита электроэнергии будут введены в действие системы резервного и аварийного питания. В готовности будут находится 4 дежурные бригады в составе от 4 до 21 человека «102 предприятия электрических сетей», 8 аварийных бригад в составе 4 человек из «Севастопольгаза» и столько же бригад из «Севтеплоэнерго». «Горсвет» задействует на праздничные дни 6 дежурных бригад. Телефоны аварийных служб Севастополя: - ГКУС «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя» - 543238, 15-63; - ГУПС «Единая городская аварийно-диспетчерская служба» - 55-07-01; - ГУПС «Севтеплоэнерго» - 54-54-19, 54-54-73; - ГУПС «Водоканал» - наружные - 54-47-80, 54-42-68; -внутридомовые сети 53-50-98; 53-50-96; 54-24-96 - ПАО ЭК «Севастопольэнерго» - 57-45-40; - ФГУП «102 предприятие электрических сетей» - 54-46-66; - ПАО «Севастопольгаз» - 104

Коммунальные службы Севастополя в праздники будут работать в усиленном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:42 30.12.2019

В Правительстве Севастополя подчёркивают: в праздничные дни (с 31 декабря по 8 января) все коммунальные и оперативные службы будут обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города.

Так, в постоянной готовности будут находиться «Единая городская аварийно-диспетчерская служба»: 8 дежурных бригад в составе 4-х человек каждая с привлечение специального транспорта в количестве 5 единиц, а также ответственные дежурные из руководящего состава предприятия Дежурить будут 15 аварийных бригад «Водоканала» в составе 4-х человек с привлечением специального автотранспорта в количестве 22 единиц. «Севастопольэнерго» задействует 9 дежурных бригад в составе 2 человек и спецтранспорт в количестве 5 единиц. В случае дефицита электроэнергии будут введены в действие системы резервного и аварийного питания, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, в готовности будут находиться  4 дежурные бригады в составе от 4 до 21 человека «102 предприятия электрических сетей», 8 аварийных бригад в составе 4 человек из «Севастопольгаза» и столько же бригад из «Севтеплоэнерго».

«Горсвет» задействует на праздничные дни 6 дежурных бригад.

Телефоны аварийных служб Севастополя:

  • ГКУС «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя» —    543238, 15-63;
  • ГУПС «Единая городская аварийно-диспетчерская служба» —     55-07-01;
  • ГУПС «Севтеплоэнерго» — 54-54-19, 54-54-73;
  • ГУПС «Водоканал» — наружные — 54-47-80, 54-42-68; внутридомовые сети 53-50-98; 53-50-96; 54-24-96
  • ПАО ЭК «Севастопольэнерго» — 57-45-40;
  • ФГУП «102 предприятие электрических сетей» — 54-46-66;
  • ПАО «Севастопольгаз» — 104

Коммунальные службы Севастополя в праздники будут работать в усиленном режиме

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