Коммунальщики уверяют: отопительный сезон в Симферополе проходит штатно

В Симферополе, говорят в местной администрации, на данный момент теплом обеспечены 1 408 жилых многоквартирных домов.

Отопительный сезон в крымской столице проходит в штатном режиме. По состоянию на сегодняшний день в работу запущена 91 котельная. Тепло не подают только две котельные по улицам Киевская, 29/1 и Чехова, 23. Задержка с подачей тепла связана с отсутствием документов на получение услуги теплоснабжения и ремонтом внутридомовых сетей, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации города Сергея Титаренко.

По информации чиновника, из 1 410 домов, подключенных к централизованным сетям, теплоноситель не подаётся по двум адресам: улица Крымских Партизан, 4/55 и улица Бела Куна, 35.

В Симферополе также отапливаются 56 дошкольных учреждений и 47 учебных заведений. Температурный режим в детских садах и школах находится в пределах нормы, его регулярный мониторинг проводится администрациями образовательных учреждений и управлением образования. Из-за капитального ремонта внутридомовых сетей теплом не обеспечены детский сад №75 на улице Радищева и приют при УВД на улице 8 Марта.

Из 38 учреждений здравоохранения, расположенных на территории города, на данный момент отапливается 36. Отопление отсутствует в детской поликлинике на улице Чехова, которая закрыта на капитальный ремонт, а также в поликлинике на улице Луговая, где проводится ремонт ведомственной теплотрассы, – отметил заместитель главы администрации.

Сергей Титаренко также отмечает, что ситуация с подачей тепла в учреждениях здравоохранения находится на контроле администрации города и Министерства здравоохранения Республики Крым. Все аварийные случаи на сетях теплоснабжения устраняются в оперативном режиме.