Коммуникации, дороги, водоснабжение… На лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова надеются балаклавцы

Лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков продолжает реализовывать все заявленные проекты. Один из них связан с поддержкой социально ориентированного бизнеса – предпринимателей-тружеников, которые не будут «задирать цены», думают о людях. Им самим, как выяснилось нужна помощь. Например, в реализации настоящего меда.

К проекту «Алтайский Пасечник» подключены горные и таежные пасеки Алтая. Полным ходом идёт заготовка продукта… Заканчивается работа с документами и скоро настоящий Алтайский мёд начнет реализовываться в нашем городе по самым доступным для наших жителей ценам, — сообщил Дмитрий Голиков.

В повестке ежедневных дел Дмитрия и депутатская деятельность. На днях его как руководителя Общественного Движения и депутата Совета Балаклавского МО пригласили на свое собрание члены правления товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк». Депутата и жителей товарищества связывают давнишние тёплые отношения. Дмитрий Голиков не раз принимал участие в решении проблем садоводов. Сейчас в ТСН новый руководитель, он настроен сделать всё возможное для улучшения качества жизни своих соседей — людей, которые доверили ему решение своих бытовых проблем, вопросов, с которыми сталкивается хозяин дачного участка в своей повседневной жизни. В этой работе помощь депутата очень актуальна.

Коммуникации, дороги, водоснабжение — те моменты, где это взаимодействие способно сдвинуть решение многих вопросов с мёртвой точки. Обращения, поступившие в ходе этой встречи, в ближайшее время будут отработаны. К сожалению, не всегда всё получается, но главный потенциал этой работы — это постоянная обратная связь, уверенность людей, что даже самые незначительные проблемы не будут оставлены без внимания, — подчеркивает пресс-служба ОД «Доброволец».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».