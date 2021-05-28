Компания «Arkos» — бижутерия и аксессуары оптом

По статистике, бизнес, ориентированный на продажу бижутерии и аксессуаров, — один из самых выгодных. По той простой причине, что такая «мелочовка» всегда востребована. Причём покупателями самых разных возрастных категорий. И — да: как оффлайн, так и онлайн. О чём это мы? О том, что если вы задумываетесь, какое предпринимательское направление выбрать для своего дела, то присмотритесь к бижутерии и аксессуарам. Ассортимент велик, так что покупательская «аудитория» всегда будет. Тем более, с учётом того, что по стоимости этот товар доступен каждому.

Насколько сложно организовать такой бизнес? Главная задача найти хороших поставщиков продукции. В идеале — одного партнёра, с которым можно будет «закрывать» все линейки товаров. Пример, компания «Arkos» arkos.ua, специализация которой — оптовая продажа бижутерии. В её каталоге — аксессуары для волос, украшения, брелоки, фурнитура для творчества, свадебные наборы (колье, серьги, браслеты, гребешки).

Почему рекомендуется сотрудничать с предприятиями, занимающимися оптовыми продажами, а не с розничными продавцами? Суть, как всегда, в деньгах. Чем больше заказываемая партия, тем меньше общая стоимость. При том, что допустимая наценка при дальнейшей продаже товара «поштучно» может доходить до 200-300%!

Почему стоит искать единого партнёра по бизнесу? Ответ один: клиентоориентированность. Бизнес держится на том, чтобы деловые отношения были не только взаимовыгодными, но и долгосрочными. От этого выигрывают обе стороны. Поставщик получает стабильный канал сбыта, покупатель различные предложения «для своих». Так, у компании «Arkos» принцип работы с клиентами такой:

Мы всегда готовы пойти на встречу. Для крупных оптовых заказов существуют специальные бонусы. А в каждом из разделов указана возможная скидка, которая зависит от суммы покупки.

И, наконец, ещё одно важное «почему»: почему стоит искать бизнес-партнёров вне своего города и даже региона? Таким образом, зачастую можно гарантировать — ваш ассортимент товара будет отличаться от предложений ваших коллег-конкурентов, «закупающихся» у какого-нибудь местного поставщика. И это важно! Чем эксклюзивнее будет продукции, тем востребованнее будет ваше предприятие.

Насколько быстро окупается дело, связанное с продажей бижутерии? В среднем, говорят эксперты, такой бизнес оправдает вложения в течение года-полутора. Но! Удачным он будет только в том случае, если ставка делается на качественный товар.

Ещё одно условие: идти в ногу со временем. В большинстве своём клиенты магазинов бижутерии и аксессуаров — женщины (25-50 лет). А они, как правило, чётко отслеживают модные тенденции, ставя во главу угла не столько функциональные характеристики товаров, сколько их соответствие текущим веяниям моды.