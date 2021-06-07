Компания «Отто» в Крыму — помощник в выборе оборудования

На рынок котельного оборудования Крыма вышла компания «Отто» — крупный представитель сферы услуг, занимающийся продажей оборудования для отопительных, водоочистных и водоснабжающих систем. Каталог ее интернет-магазина наполнен товарами мировых производителей: Baxi, Oasis, Zerten, VEGA, Aquasystem, Sikuro, Uponor. Их продают по оптовым ценам с гарантией изготовителя.

На сайте представлен обширный выбор радиаторов, котельного и насосного оборудования, водонагревателей, газовых колонок и труб для «теплого пола». Ассортимент продукции позволяет подобрать комплектующие, аксессуары для монтажа систем любой сложности.

В отличие от других продавцов на рынке Крыма компания «Отто» предлагает и обширный спектр дополнительных услуг.

Какие услуги доступны клиентам интернет-магазина?

Магазин предлагает не просто покупать по разумной цене товары, а и получать помощь в подборе оборудования для сетей отопления, водоснабжения и очистки. Их сложность и конфигурация не имеют значения. Консультированием занимаются эксперты с опытом работы от 5 лет.

Другие услуги компании «ОТТО» (действуют на территории городов Армавир, Новокубанск и Кропоткин):

сервисное обслуживание отопительного оборудования; ремонт котельного оборудования; обслуживание систем водоочистки, водоснабжения; установка с гарантией насосов, котлов, колонок, водонагревателей (на сайте открыт портал монтажников, компания рекомендует надежные организации, частных мастеров); пусконаладочные работы.

Компания «Отто» ориентирована на предоставление расширенного спектра услуг, что для клиентов удобнее и выгоднее. Нет необходимости для разных этапов работ отыскивать новых мастеров. Доверив выбор, установку, сервисное обслуживание и ремонт одному исполнителю, клиенты экономят время, средства и не рискуют качеством работ.

Преимущества компании «Отто»

Богатый выбор и помощь в подборе оборудования — не единственные достоинства компании. Ее склад регулярно пополняется товарами. Такой подход исключает задержки с доставкой заказов, срыв сроков работ. На складе хранится свыше 5 000 наименований товара. Магазин готов удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов:

открытый прайс-лист;

оптовые цены;

бесплатная доставка в Крым;

продажа комплектующих, материалов, аксессуаров;

гарантии на товары;

Товары на складе хранятся с обязательным соблюдением условий хранения, ремонт и обслуживанием проводится в соответствии с рекомендациями бренда-производителя. Уточнить стоимость товаров и получить грамотную помощь специалистов «Отто» можно через официальный сайт https://shop.otto.ru.com/. Здесь же есть отзывы клиентов, можно выбрать специалиста для ремонта или установки.