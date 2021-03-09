Компания «Шародеи» в Крыму: когда душа и сердце просят праздника

Психологи заявляют буквально в один голос: мы катастрофически устали от «ковидных» ограничений, опасений за собственную жизнь, тревог по поводу неясных перспектив и т.д. Так что сегодня просят праздника души и сердца многих из нас. Яркого, беззаботного, шумного, с соответствующим поводу антуражем… Другое дело, что далеко не все мы знаем, как устроить такое торжество. И вот вам рекомендация от специалистов: компания «Шародеи» в Крыму — её каталог с сотнями товаров для праздника и флористов — и идею весёлого мероприятия подкинет, и снабдит нужными тематическими вещицами. Карнавальные костюмы для детей — и девчонок, и мальчишек — к примеру, однозначно стоит искать ТУТ. Да и взрослых тоже!

Скажете, веселья душа, конечно, хочет, но без существенного повода… как-то… не комильфо? Ну тогда учтите такой момент: в календаре знаковых дат на каждый день приходится как минимум дюжина праздников! От весьма серьёзных государственных (и не только, разумеется, речь ведём о нашей стране), до вполне милых да потешных, вроде Дней мыльных пузырей, левшей, русской тельняшки, пирожных или Праздника бороды. Другими словами, причин добавить радости в свою жизнь — хоть отбавляй. Ну и, естественно, сугубо личные знаменательные даты из виду упускать также не стоит.

От шаров до грима и колпаков



Какие они — составляющие торжественных мероприятий — сегодня? Скажем так: с одной стороны нынче всё проще, чем было раньше — товаров для праздника, способных одним только своим присутствием, сотворить волшебство — «вагон и маленькая тележка». Но с другой стороны — выбор настолько велик, что и потеряться в таком разнообразии не мудрено. Что говорят в связи с этим знатоки весёлых дел? Они советуют начинать «сбор» праздника с крупных «деталей». Так, отличными помощниками в создании общей картины торжества могут стать композиции из шаров. Да и вписать их в сценарий праздник можно более чем удачно:

Украшение помещения гелиевыми шарами — недорогой и эффектный способ создания праздничной атмосферы на свадьбах, юбилеях, днях рождения и любых других вечеринках. А после окончания мероприятия можно провести ритуал — загадать желание и выпустить их в небо! — дают подсказку в компании «Шародеи».

И если вы думаете, что шары — история примитивная, то глубоко ошибаетесь. Фонтаны из шаров, надписи, букеты, напольные композиции и под потолок, цифры, герои мультфильмов, сферы-гиганты… Здесь есть, где разгуляться фантазии. И — да: шары будут уместными как на детских праздниках, так и на взрослых вечеринках.

Какие ещё event-фишки праздничной индустрии стоит взять на вооружение, чтобы сотворить максимально атмосферное настроение? Главных — несколько:

краски и грим для лица и тела;

уже упомянутые выше карнавальные костюмы;

тематическая одежда и её детали (очки, маски, крылья, колпаки и т.д.).

Всё дело — в деталях

Праздники, говорят специалисты, во многом держатся на деталях. Именно присутствие или отсутствие «мелочовки»: конфетти, хлопушек, бенгальских огней, оформительских лент, перьев и т.д. — определяют характер торжества. И чем такой мелкой радости больше, тем ярче и эффектнее будет событие.

Добавить настроения можно и декорировав соответствующим образом праздничный стол. Тарелки и стаканы с мультяшными героями вместо чопорной посуды из бабушкиного серванта? А почему бы и нет?! Добавьте сюда разноцветные салфетки и скатерти… И будьте уверены, что праздничное настроение нарисуется само собой! Тем более этими советами стоит воспользоваться, когда речь идёт о детворе.

И корзина цветов в придачу…

Конечно! Какое торжество обходится без цветов? И здесь есть хорошая новость: сегодня вовсе необязательно разорятся, тратя бешеные деньги на миллион алых роз лишь для того, чтобы создать нужное впечатление. Еvent-индустрия и тут постаралась облегчить задачу всем, кто жаждет праздника. Сопутствующих «фишек», способных превратить самый скромный букет в настоящий арт-объект, великое множество. Коробки, корзины, ленты, банты… Всего и не перечислишь — лучше раз увидеть весь ассортимент аксессуаров для цветов в каталоге интернет-магазина компании «Шародеи» https://sharodei-shop.ru, чем сто раз про него услышать.

В завершение дадим ещё один совет, который наверняка поможет добавить в жизнь ярких красок, — действуйте спонтанно! Захотелось праздника — празднуйте! Здесь и сейчас. Тем более, сверхусилий для создания нужного настроения прилагать сегодня не нужно — «велосипед», как видите (Не видите? Перечитайте статью ещё раз!), уже выдумали до нас. Праздники можно буквально «сложить» как пазл из множества больших и маленьких деталей. И вовсе необязательно замахиваться на глобальные проекты раз в год. Радуйте себя по мелочам как можно чаще. Поводов ведь «вагон и маленькая тележка» — помните? В календарь дат загляните и выбирайте любой!