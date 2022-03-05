Компания «Сервис Транс-Карго» — грузовые перевозки из Москвы

На быстром и беспроблемном перемещении товаров и продукции «завязан» практически весь бизнес. Будь-то небольшие предприятия или же огромные компании. Другое дело, что кто-то справляется собственными силами, а кому-то доводится сотрудничать с организациями, которые помогают в доставке грузов из пункта «А» в пункт «Б»; перевозки одних ограничены определённым регионом или городом, а карта передвижения других — вся Россия, а то и весь мир. Надо ли говорить, что при этом крайне важно в партнёрах иметь компании, которые имеют статус «профессионалов дела»? Ведь процесс транспортировки грузов крайне специфичен и сложен не только с точки зрения технической, но и юридической.

В компании «Сервис Транс-Карго», осуществляющей грузовые перевозки из Москвы и многих других городов страны вот уже почти четверть века, отмечают: перемещение грузов — это целый комплекс принципов. И только при их чётком соблюдении может быть решена та или иная поставленная задача. Будь-то перевозка авиационным транспортом, железнодорожным, автомобильным или же груз должен быть доставлен комбинированным способом.

Компания «Сервис Транс-Карго» — алгоритм работы

Так, что же это за принципы, которые, как считают в компании «Сервис Транс-Карго», являются основной в сфере грузовых перевозок?

Первый: клиентоориентированность. Суть в том, говорят эксперты компании, чтобы заказчик всегда был в курсе событий: элементарно знал, где находится его груз в каждый конкретный момент времени. Другими словами, должен контролировать процесс, потому менеджеры «Сервис Транс-Карго» на связи практически круглосуточно, а также существует онлайн-отслеживание статуса отправки.

клиентоориентированность. Суть в том, говорят эксперты компании, чтобы заказчик всегда был в курсе событий: элементарно знал, где находится его груз в каждый конкретный момент времени. Другими словами, должен контролировать процесс, потому менеджеры «Сервис Транс-Карго» на связи практически круглосуточно, а также существует онлайн-отслеживание статуса отправки. Второй: компания категорически «ЗА» долгосрочные партнёрские отношения.

Что это значит? Буквально — компания берёт на себя все моменты, связанные с перемещением груза, на себя. От оформления необходимых документов до решения технических тонкостей, которые неизбежно присутствуют при транспортировке.

Компания «Сервис Транс-Карго» — полный комплекс услуг по перевозке

Перемещение груза из пункта «А» в пункт «Б» — на первый взгляд процесс выглядит быстро и понятно. Однако, во многом от промежуточных этапов зависит итог транспортировки. В частности, говорят специалисты «Сервис Транс-Карго», речь идёт о:

сортировке грузов;

хранении грузов (в том числе при необходимости соблюдения особого температурного режима);

упаковке грузов;

страховании грузов.

Мы экономим время и средства наших клиентов, обеспечивая надежное хранение имущества, сортировку товаров, а также оказывая помощь в учете материальных ценностей и формировании партий грузов. Наши склады позволяют не только осуществлять хранение продукции, но и в любой момент по требованию клиента отправлять ее по указанным адресам. Профессионально выполненная упаковка и верно выбранные упаковочные материалы защитят груз от повреждений, утери и несанкционированного доступа в процессе перевозки, — отмечают в компании.

Все эти моменты действительно важны, ведь «Сервис Транс-Карго» — это транспортировка самых разных грузов (хрупкие, крупногабаритные, нестандартные, продукты питания, технические устройства и т.д.) на разные расстояния разными видами транспорта:

авиаперевозки. Компания — прямой агент таких авиакомпаний, как «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», «Red Wings», «Smartavia», «Авиастар-Ту».

ж/д перевозки. Как грузовыми поездами, так и скорыми, а также почтово-багажными вагонами.

И — да: «Сервис Транс-Карго» берётся за выполнение сложных задач: осуществляют, в частности, мультимодальные перевозки на Дальний Восток. То есть, транспортируют партию груза разными видами транспорта, в зависимости от конкретной ситуации.

Локация грузоперевозок весьма обширная, доставка возможна даже в самые отдаленные города и населенные пункты. Актуальный перечень городов отправки можно найти в разделе «Контакты». Приоритетными маршрутами перевозки грузов являются города Сибири, Дальнего Востока и труднодоступные населенные пункты Чукотки, — подчёркивают специалисты транспортной компании.

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