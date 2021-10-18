Компливит помогает при постковидном синдроме

Пандемия продолжает набирать обороты, и перед медиками все чаще встает вопрос – как помочь пациентам, выздоровевшим от ковида и столкнувшимися с его последствиями. У 10-20% заболевших, согласно данным международных исследований, наблюдается так называемый постковидный синдром: изнуряющая слабость, одышка, боль в суставах, кашель и потеря обоняния.

В качестве действенного средства реабилитации ученые предлагают использовать комплексные добавки к пище, содержащие микронутриенты – то есть витамины и минеральные вещества. В числе препаратов, способных значительно облегчить протекание постковидного синдрома, назван Компливит – витаминно-минеральный комплекс отечественного производства. В нем содержатся именно те микронутриенты, которые способны активировать иммунную систему – в том числе цинк, витамины А, Е, С, В1. В отличие от многих других поливитаминных препаратов, Компливит также включает в себя липоевую кислоту и рутин, эффективность которых против коронавируса и его последствий уже доказана специалистами.

Особенно важно принимать Компливит в холодное время года, когда иммунная система человека испытывает повышенную нагрузку. Препарат способен не только помочь при последствиях коронавируса, но и защитить от сезонных инфекций дыхательных путей – в том числе и от коронавируса.

Источник: News.ru