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Кому радость, а кому и зависть: в Киеве требуют от ЕС новых санкций из-за новых поездов в Крым
Фото: kapital-rus.ru

Кому радость, а кому и зависть: в Киеве требуют от ЕС новых санкций из-за новых поездов в Крым   

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 05.03.2020

Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом он в среду, 4 марта, заявил на своей странице в Facebook.

Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, — написал Точицкий.

Украинский дипломат отметил, что на данный момент ограничения ЕС, предполагающие запрет на поездки в страны союза и замораживание активов на территории стран-участниц, распространяются на 177 лиц и 44 организации из РФ.

«Дипломатическую истерику» вызвала информация о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым.

Кому радость, а кому и зависть: в Киеве требуют от ЕС новых санкций из-за новых поездов в Крым   

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