Кому за дорого продать брендовые украшения?

Ювелирные изделия во все времена служили не только для украшения внешности, но и для выгодного вложения денежных средств. Такие активы всегда росли в цене, и их можно было легко обменять на наличные деньги. Однако и проиграть с ценой тоже было просто. Владельцы драгоценностей часто не имели представления о стоимости изделия и его ценности, особенно если оно передавалось по наследству или было вручено в качестве подарка. С подобной ситуацией продолжают сталкиваться и современные продавцы.

Сегодня выкупом украшений в основном занимаются ломбарды и специальные скупки, например, фирма Скупка СтоРублевка. Ее специалисты помогут дорого оценить изделие и заплатят за него цену, максимально приближенную к рыночной. Подробная информация указана на сайте https://100rublevka.ru/.

Ломбард или скупка?

Принципиальное отличие ломбарда от скупки состоит в том, что в первом ювелирное изделие принимают в основном как лом. Оценивается только проба металла, наличие вставок из драгоценных камней, масса металла и камней. В скупке украшение оценивается, в первую очередь, само по себе. В расчет принимается его художественная ценность, возраст и принадлежность к определенному ювелирному бренду. Большинство скупок принимают изделия всех действующих ювелирных брендов мира: Graff, Tiffany&Co, Cartier, Mikimoto, Piaget, Harry Winston и т.д. Также на итоговую стоимость оценки изделия влияют:

его состояние: отсутствие сколов, царапин и пр.;

наличие сертификатов и иных документов, подтверждающих право владения данным предметом;

рыночный спрос на украшения конкретного бренда. Чем больше его популярность, тем охотнее изделия примут в скупку.

В итоге по сумме этих факторов скупка предложит более выгодную цену за изделие, чем ломбард. Поэтому таким компаниям выгодно продавать не только привычные серьги, кольца и цепочки, но и более сложные ювелирные украшения: браслеты, колье, ожерелья и даже часы. В скупке их смогут оценить по достоинству.

Как происходит оценка?

Первичную оценку изделия можно провести непосредственно на сайте заинтересовавшей скупки. Для этого достаточно сделать несколько хороших фотографий вашего изделия и отправить их оценщику через форму онлайн оценки. Однако для более точного расчета желательно сразу обращаться в скупку, так как некоторых мелких деталей или дефектов на фотографии можно не заметить.

Если вы располагаете информацией хотя бы о приблизительной рыночной стоимости украшения, то проверить работу оценщика и выбрать скупку будет просто. Сравните рыночную стоимость изделия с той, какую предложил специалист скупки, и выберите максимально выгодное предложение.

В фирме Скупка СтоРублевка, например, готовы предложить до 80% от рыночной стоимости украшения. Отправить фотографии для оценки можно не только через сайт, но и с помощью различных мессенджеров. Выплаты происходят моментально на карту или наличными.