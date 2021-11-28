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Кому за дорого продать брендовые украшения?
фото: pxhere.com

Кому за дорого продать брендовые украшения?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:07 28.11.2021

Ювелирные изделия во все времена служили не только для украшения внешности, но и для выгодного вложения денежных средств. Такие активы всегда росли в цене, и их можно было легко обменять на наличные деньги. Однако и проиграть с ценой тоже было просто. Владельцы драгоценностей часто не имели представления о стоимости изделия и его ценности, особенно если оно передавалось по наследству или было вручено в качестве подарка. С подобной ситуацией продолжают сталкиваться и современные продавцы.

Сегодня выкупом украшений в основном занимаются ломбарды и специальные скупки, например, фирма Скупка СтоРублевка. Ее специалисты помогут дорого оценить изделие и заплатят за него цену, максимально приближенную к рыночной. Подробная информация указана на сайте https://100rublevka.ru/.

Кому за дорого продать брендовые украшения?

 

Ломбард или скупка?

Принципиальное отличие ломбарда от скупки состоит в том, что в первом ювелирное изделие принимают в основном как лом. Оценивается только проба металла, наличие вставок из драгоценных камней, масса металла и камней. В скупке украшение оценивается, в первую очередь, само по себе. В расчет принимается его художественная ценность, возраст и принадлежность к определенному ювелирному бренду. Большинство скупок принимают изделия всех действующих ювелирных брендов мира: Graff, Tiffany&Co, Cartier, Mikimoto, Piaget, Harry Winston и т.д. Также на итоговую стоимость оценки изделия влияют:

  • его состояние: отсутствие сколов, царапин и пр.;
  • наличие сертификатов и иных документов, подтверждающих право владения данным предметом;
  • рыночный спрос на украшения конкретного бренда. Чем больше его популярность, тем охотнее изделия примут в скупку.

В итоге по сумме этих факторов скупка предложит более выгодную цену за изделие, чем ломбард. Поэтому таким компаниям выгодно продавать не только привычные серьги, кольца и цепочки, но и более сложные ювелирные украшения: браслеты, колье, ожерелья и даже часы. В скупке их смогут оценить по достоинству.

Кому за дорого продать брендовые украшения?

 

Как происходит оценка?

Первичную оценку изделия можно провести непосредственно на сайте заинтересовавшей скупки. Для этого достаточно сделать несколько хороших фотографий вашего изделия и отправить их оценщику через форму онлайн оценки. Однако для более точного расчета желательно сразу обращаться в скупку, так как некоторых мелких деталей или дефектов на фотографии можно не заметить.

Если вы располагаете информацией хотя бы о приблизительной рыночной стоимости украшения, то проверить работу оценщика и выбрать скупку будет просто. Сравните рыночную стоимость изделия с той, какую предложил специалист скупки, и выберите максимально выгодное предложение.

В фирме Скупка СтоРублевка, например, готовы предложить до 80% от рыночной стоимости украшения. Отправить фотографии для оценки можно не только через сайт, но и с помощью различных мессенджеров. Выплаты происходят моментально на карту или наличными.

Кому за дорого продать брендовые украшения?

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