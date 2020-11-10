Концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма ниже предела обнаружения

В пику «соседям».

Концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе городского округа Армянск сохраняется ниже предела обнаружения. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов Крыма.

По результатам лабораторного анализа и технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха 09 ноября 2020 года в г. Армянск и с. Перекоп концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 мг/куб.м (при ПДК 0,2), концентрация диоксида серы – менее 0,03 мг/куб.м (при ПДК 0,5). Центром лабораторного анализа и технических измерений продолжаются работы по осуществлению мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в данном регионе, — говорится в сообщении.

Обнародование данных стало своеобразным ответом Госпродпотребслужбе Украины . Там обнародовали иные данные по качеству воздуха на севере Крыма. Даже не так, речь шла о воздухе в районах Херсонской области, но почему-то с намеком на Крым (предприятия Армянска и Красноперекопска).

Согласно мониторингу, который проводился с 20 октября в Чаплинском и Каланчакском районах, было выявлено превышение как максимально разовых, так и среднесуточных предельно допустимых концентраций по метану, сероводороду, углеводным насыщенным оксиду азота, озону, диоксиду серы, фенолу, ксилолу, этилбензолу, стеролу, — заявили в украинском ведомстве.

Отмечается, что мониторинг состояния воздуха в зоне влияния деятельности завода «Крымский титан» будет продолжаться до 12 ноября. Что подразумевается под «зоной влияния» (и почему именно так) «соседи» не уточнили.