Концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма ниже предела обнаружения

В пику «соседям».
Концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе городского округа Армянск сохраняется ниже предела обнаружения. Об этом
По результатам лабораторного анализа и технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха 09 ноября 2020 года в г. Армянск и с. Перекоп концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 мг/куб.м (при ПДК 0,2), концентрация диоксида серы – менее 0,03 мг/куб.м (при ПДК 0,5). Центром лабораторного анализа и технических измерений продолжаются работы по осуществлению мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в данном регионе, — говорится в сообщении.
Обнародование данных стало своеобразным ответом
Согласно мониторингу, который проводился с 20 октября в Чаплинском и Каланчакском районах, было выявлено превышение как максимально разовых, так и среднесуточных предельно допустимых концентраций по метану, сероводороду, углеводным насыщенным оксиду азота, озону, диоксиду серы, фенолу, ксилолу, этилбензолу, стеролу, — заявили в украинском ведомстве.
Отмечается, что мониторинг состояния воздуха в зоне влияния деятельности завода «Крымский титан» будет продолжаться до 12 ноября. Что подразумевается под «зоной влияния» (и почему именно так) «соседи» не уточнили.
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