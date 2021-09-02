Концентратор кислорода — прибор, который в «ковидный» период, стоит иметь под рукой

Говорим — «концентратор кислорода» — представляем медицинское учреждение, в палатах которого к серьёзному оборудованию подключены тяжело больные люди. В «ковидный» период эту картинку воображение рисует само собой. Однако, всё не так однозначно. Да, эти аппараты, а также их ещё называют и оксигенаторами, предназначены для лечения различных заболеваний органов дыхательной системы, и для реабилитационной поддержки пациентов, перенесших заболевания, связанные с поражением дыхательных путей. Потому, разумеется, чаще «стоят на службе» в лечебных заведениях. Однако, говорят специалисты, сфера применения концентраторов кислорода сегодня далеко не так специфична.

В качестве профилактики развития гипоксии кислородотерапию назначают и здоровым людям. Генераторы кислорода применяют, как в амбулаторных или клинических условиях, так и на дому, в офисах, фитнес-центрах, детских учреждениях, санаториях. Также эти приборы подходят для изготовления полезных коктейлей, насыщенных кислородом, — поясняют специалисты компании «Кислородная Империя».

Столь широкие возможности в использовании объясняются, в частности, тем, что производители выпускают концентраторы кислорода в самых разных модификациях. В общем же, это оборудование можно разделить на три типа:

Медицинские кислородные концентраторы разного назначения — предназначенные как для экстренной помощи, так и «заточенные» для проведения длительной терапии. Именно их используют в больницах, санаториях, ими оснащены реанимационные автомобили. Они могут быть как портативными, так и стационарными.

Универсальные кислородные концентраторы. Более простые аппараты, которые применяют как в медучреждениях, так и в «гражданских» целях: их эксплуатируют в тех же салонах красоты и фитнес-центрах, а также на дому при наличии определённых диагнозов. Такое оборудование применяют не только для лечения, но и для профилактики заболеваний.

Концентраторы кислорода для использования в домашних условиях. Техника отличается относительно невысокой производительностью, а её дизайн не так уж и сильно напоминает медицинское оборудование, при этом приборы компактны и легко управляемы. И именно такие аппараты специалисты сегодня рекомендуют иметь «под рукой» едва ли не каждому — в профилактических целях и для общего оздоровления.

В каких случаях однозначно стоит задуматься о покупке концентратора кислорода домой или в тот же офис?

Точно, если вы живёте в мегаполисе или в городе, который может «похвастаться» большим уровнем загазованности. День за днём находясь в таких условиях, человек страдает от нехватки свежего воздуха. И вроде бы в целом мы этого не замечаем, однако такие симптомы как постоянные головные боли, усталость, сонливость, вялость могут свидетельствовать как раз таки о гипоксии. Используя концентраторы кислорода, можно изменить ситуацию к лучшему в довольно сжатые сроки.

Если есть в анамнезе такие заболевания как бронхиальная астма, сердечная недостаточность, частые респираторные заболевания, пневмония, ХОБЛ.

Да, разумеется, такое оборудование стоит применять после консультации с лечащим врачом. Однако, как показывает практика, в 80% случаев использования концентратов кислорода в условиях «не стационара» они идут на пользу. Тем более, в текущий период «нездоровья», когда так важно поддерживать лёгкие в максимально работоспособном состоянии.

ВАЖНО! Концентраторы кислорода — к какому бы типу они не принадлежали — серьёзное оборудование. Поэтому приобретать его можно только в специализированных магазинах, которые подтверждают качество техники соответствующими сертификатами. Только так можно быть уверенными, что использование этих приборов будет на пользу, а не во вред.