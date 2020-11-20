Кондиционеры: модели, характеристики, особенности, монтаж

Кондиционеры представлены в большом разнообразии, отличаются целевым назначением, принципом работы, характеристиками, дизайном. Они предназначены для кондиционирования и вентиляции, очистки воздуха от вредных примесей и обогащения полезными микроэлементами.
Правильный монтаж климатической техники позволяет продлить срок ее службы и обеспечить надежную работу. Профессиональная установка кондиционера в Вышгороде выполняется в оговоренное время квалифицированными мастерами быстро и качественно. Специалист поможет подобрать правильное место для монтажа внутреннего блока и выполнит все замеры.
Кондиционеры: виды и характеристики
С учетом целевого применения кондиционеры бывают бытовыми и коммерческими. Они отличаются размерами, мощностью и производительностью, дизайном и функциональностью.
По принципу работу различают инверторные и неинверторные (стандартные) модели:
- Инверторные кондиционеры работают бесшумно и постоянно, что позволяет увеличить срок службы и сэкономить электроэнергию.
- В неинверторных приборах компрессор периодически запускается и отключается при отклонении заданных температурных параметров. Они стоят дешевле инверторных, но потребляют больше электричества.
К основным и дополнительным функциям кондиционеров относится следующее:
охлаждение;
обогрев;
вентиляция;
ионизация;
фильтрация;
самодиагностика;
осушение;
ночной режим;
таймер.
Стоимость климатического оборудования зависит не только от бренда, но и функционала. При выборе модели следует учитывать площадь помещения, подбирая соответствующую мощность. В некоторых моделях есть функция самоочистки внутреннего блока от влаги и загрязнений, что позволяет увеличить срок службы.
Отличительные особенности кондиционеров Daikin
Многофункциональные кондиционеры Daikin отличаются бесшумной работой, экономичностью, долговечностью, стильным дизайном. Они полностью соответствуют мировым стандартам качества и относятся к высокоинтеллектуальному климатическому оборудованию.
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Японский производитель предлагает не только настенные кондиционеры, но и мульти сплит-системы, тепловые завесы, инверторы, промышленные чиллеры и др. Благодаря интеллектуальной системе управления эксплуатация оборудования простая и понятная каждому пользователю.
Система кондиционирования контролируется новейшими датчиками температуры и влажности. Отличительными особенностями таких кондиционеров является равномерное распределение потоков воздуха, автоматический перезапуск системы в случае сбоя, экономный расход электричества, оригинальный дизайн.
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