Конфликт «дочки-матери» едва не закончился трагедией, но суд будет. Случай в Красноперекопске

В Красноперекопске прокуратура направила в суд для применения принудительной меры медицинского характера уголовное дело в отношении женщины, покушавшейся на убийство своей дочери.

Красноперекопская межрайонная прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 51-летней местной жительницы, в связи с совершением ею общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — сообщили в прокуратуре.

Следствием установлено, что в июле прошлого года местная жительница, действуя в состоянии невменяемости в силу тяжелого психического заболевания, в ходе ссоры со своей 32-летней дочерью, нанесла ей кухонным ножом один удар в область живота. Боясь быть застигнутой, женщина скрылась с места совершения преступления. Потерпевшая была своевременно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана соответствующая помощь.

Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера

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