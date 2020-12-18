Конкурс журналистов Севастополя «Год Памяти и Славы: мы – за правду Истории!» продлён

В нынешнем 2020 году, насыщенном целым рядом славных исторических юбилеев и памятных дат, в Городе-Герое организовано проведение конкурса журналистов г. Севастополя – 4-го Общегородского творческого профессионального конкурса журналистов «Год Памяти и Славы: мы – за правду Истории!». Учредителем и организатором Конкурса, тоже традиционно, стало Севастопольское отделение Союза журналистов России.

Конкурс проводится в целях привлечения внимания средств массовой информации, институтов гражданского общества, граждан и организаций к широкому спектру проблем патриотического воспитания в Городе-Герое Севастополе, разоблачения фальсификаторов истории, стимулирования созидательных процессов, формирования позитивных информационных трендов, а также для выявления и поощрения авторов лучших журналистских работ по данной тематике. Основой для работы являются знаковые юбилеи 2020 года – Года Памяти и Славы: 75-летие Великой Победы, 100-летие окончания Гражданской войны и другие важные для города и флота события.

Конкурс проводится по шести номинациям (категориям):

I категория – телевидение;

II категория – радио;

III категория – печатные СМИ;

IV категория – интернет-ресурсы;

V категория – блогеры, фрилансеры;

VI категория – фотоработы.

При этом в категории «Печатные СМИ» определяются победители – «пишущий» журналист и периодическое печатное СМИ.

Получилось так, что конкурс мы продлеваем, – отмечает председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России Заслуженный журналист Крыма Сергей Горбачев. – Причины, надеюсь, особых объяснений не требуют. Мы планировали подведение итогов и вручение призов провести в ходе традиционного Слёта севастопольских журналистов всех поколений. Этот уже традиционный наш «Большой сбор» пройдёт, я надеюсь, в январе. Однако, как говорится, нет худа без добра: хорошо известный не только севастопольцам, но и всем россиянам Фонд «Моя история» предложил стать генеральным спонсором нашего конкурса.

В рамках спонсорских обязательств фонд выделяет средства для нашей поддержки, они составят основу призового фонда. Кроме того, учреждаются специальные номинации – призы за освещение темы роли и значения Херсонеса. Речь – о его сакральной сущности, роли как колыбели Русского православия, места средоточия наследия цивилизаций, основ духовности, кладезя истории».

В качестве дополнительных номинаций по этой тематике рассматриваются Текст, Фотоработы, Телевидение и Радио. Порядок представления материалов, как и других, представляемых на конкурс (они продолжают приниматься до 30 декабря с.г.), изложен в Положении и размещен на сайте «Журналист Севастополя» и в газете СРО СЖР «Слово Севастополя» (7-й номер).

Необходимо отметить: с 2015 года и по настоящее время Фонд «Моя история» проводит различные социально-ориентированные и некоммерческие проекты и уже несколько лет поддерживает музей-заповедник «Херсонес Таврический» в рамках благоустройства и музеефикации. На сегодняшний день тысячи жителей Крыма, в том числе пенсионеры, инвалиды, малоимущие и нуждающиеся, пользуются поддержкой фонда. Сотни многодетных севастопольских семей получают адресную благотворительную помощь. На территории Города-Героя фонд финансирует научные и исследовательские проекты и инициативы, археологические раскопки и реставрацию памятников, проведение конференций, поддерживает представителей общественных организаций и активистов социальной сферы, входит в число крупных благотворителей Севастопольского благочиния.