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Корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота войдёт в состав сил ВМФ России в Средиземном море
Фото: пресс-служба ЮВО

Корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота войдёт в состав сил ВМФ России в Средиземном море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:38 05.10.2021

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Экипаж корабля совершает плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону.

Совершая переход морем, экипаж корабля выполнит комплекс различных корабельных боевых учений, в том числе по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде, управлении кораблём в районах интенсивного судоходства, — сообщает отдел информобеспечения Черноморского флота.

В Средиземном море «Вышний Волочек» войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ. В дальней морской зоне корабль сменит экипаж малый ракетный корабль «Ингушетия», который выполняет специальные задачи с июля 2021 года.

Корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота войдёт в состав сил ВМФ России в Средиземном море

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