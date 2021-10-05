Корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота войдёт в состав сил ВМФ России в Средиземном море

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Экипаж корабля совершает плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону.

Совершая переход морем, экипаж корабля выполнит комплекс различных корабельных боевых учений, в том числе по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде, управлении кораблём в районах интенсивного судоходства, — сообщает отдел информобеспечения Черноморского флота.

В Средиземном море «Вышний Волочек» войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ. В дальней морской зоне корабль сменит экипаж малый ракетный корабль «Ингушетия», который выполняет специальные задачи с июля 2021 года.