Королева Бала хризантем-2020 в Никитском ботаническом саду — сорт «Предрассветный Аю-Даг»

Сорт «Предрассветный Аю-Даг» королевой Бала хризантем «Осенняя симфония» 2020 в Никитском ботаническом саду стал по итогам народного голосования.

Особенно напряжённым оказался последний этап, когда на сцену вышли два явных лидера — «Предрассветный Аю-Даг» и «Bigoudi-Purple», — комментирует директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – И всё же в честной борьбе, с активным привлечением интернет ресурсов, победу по достоинству одержала хризантема «Предрассветный Аю-Даг». Данный сорт крупноцветковой хризантемы с кремово-розовыми соцветиями был выведен в 1983 году селекционером Никитского ботанического сада Галиной Феофиловой.

Напомним, что в этом году гостям НБС-ННЦ было показано 500 сортов и форм хризантемы садовой – это абсолютный рекорд за всё время существования выставок в открытом грунте, которые проходят в Никитском ботаническом саду с 1953 года. Всего было высажено 47000 растений.

В настоящее время Никитский сад обладает старейшей и наиболее крупной коллекцией хризантем в России, которая формировалась уже с первых лет основания Сада, с 1812 года. И она постоянно пополняется: из новинок селекции НБС по крупноцветковой хризантеме в настоящее время в Госсортоиспытании находятся шесть сортов: «Эрмитаж» (была признана народным голосованием королевой Бала 2019), «Василий Лановой», «Мисс Вселенная», «Весёлая Дама», «Пять Звёзд» и «Ялтинская Юбилейная». Оригинатор сортов – селекционер, кандидат биологических наук , научный сотрудник лаборатории цветоводства Наталья Смыкова».

Кстати, последним в Госреестре СССР был зарегистрирован сорт крупноцветковой хризантемы селекции НБС «Принцесса Ирен» (селекционер Вера Бабкина). Было это в 1984 году. И только в 2018 –ом, после 34-летнего перерыва, три крупноцветковых сорта селекции Никитского сада («Египтянка», «Лепестковый дождь» и «Рандеву») успешно прошли Госсортоиспытание и были внесены в Госреестр селекционных достижений РФ, на них получены авторские свидетельства и патенты. «Египтянка», кстати, также получила титул королевы Бала хризантем в 2016 г.

Все перечисленные сорта-новинки, а также новые селекционные формы, созданные за последние два-три года, размещались на нашей выставочной площадке наряду с сортами, созданными и сохранёнными в коллекции ещё с 50-60-х годов прошлого века, — продолжает Юрий Плугатарь. – А чтобы коллекция смотрелась в следующем году ещё эффектнее, мы решили дать отдохнуть этому выставочному участку, ведь он «работал» у нас без перерыва, на смену хризантемам в декабре высаживались тюльпаны, и так – по кругу. На этот раз экспозиция тюльпанов перенесена в другое место, а наши цветоводы разрабатывают стиль уже следующей выставки хризантем.

Фото Юрия Югансона предоставлено пресс-службой Никитского ботанического сада