Коронавирус атакует: в Крыму еще один заболевший

Пройдемся по цифрам, чтобы не было путаницы.

Как мы уже сообщали, на сегодняшний день в Крыму выявлен 21 случай заражения COVID-19. Однако, больных – 16. Хорошая новость – 5 человек уже выписаны, успешно переболев инфекцией. Медики, к слову, говорят, что в Крыму пока «тяжелых больных» нет.

Кто же он – 21-й, или 16-й, если угодно. Это крымчанин, житель Ялты, вернувшийся из Мексики.

Это семья, которая путешествовала по Мексике, они вернулись в Крыму 21 марта через аэропорт Симферополь. Установлены контакты, как первого порядка, так и второго. Близлежащие контакты госпитализированы в обсерватор, все контакты второго порядка установлены, за ними установлено медицинское наблюдение. По этому очагу отработка продолжается, – рассказала глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Информацию уточнил Глава Крыма Сергей Аксёнов:

Заболевший прибыл из неблагополучной по коронавирусу страны и со дня прибытия находился под медицинским наблюдением на самоизоляции. По результатам лабораторного обследования он госпитализирован в инфекционное отделение. Все профилактические мероприятия в отношении контактных лиц отработаны. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции, 17 из которых завозные, четыре – местные, из двух семейных очагов. В отношении всех контактных лиц продолжаются профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование перечисленных граждан.

Таким образом, под медицинским наблюдением находятся 2 936 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 2 849 человек, в стационарах — 65 человек, изолировано в обсерваторы – 22 человека. Заболевших – 21, болеющих – 16 (пятеро, напомним, выздоровели).