Коронавирус диктует: в РФ появилась новая страховка от потери работы

Чтобы оживить рынок страхования от потери работы, просевший за время коронакризиса, бизнес подготовил новые продукты. Теперь в России можно будет защититься от увольнения по соглашению сторон, от непродления трудового контракта, несоответствия занимаемой должности или провала испытательного срока.

Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших страховых компаниях. Но, по словам юристов, получить возмещение всё равно будет сложно. А при записи в трудовой, что увольнение произошло по инициативе работника или в связи с нарушением им Трудового кодекса, компенсация исключена.

Сценарий увольнения

За время самоизоляции желающих купить покрытие от вынужденной потери работы стало заметно меньше, сообщили «Известиям» представители нескольких крупных компаний. Основные продажи были привязаны к ипотечным сделкам, а в этот период выдача кредитов сократилась, подчеркнули в Страховом доме ВСК. В борьбе за этот рынок страховщики вывели на него новые продукты.

Компания «Сбербанк страхование» предложила ипотечным заемщикам защиту от 12 сценариев недобровольной потери работы, сообщила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре. В них входят не только традиционные сокращение штата и ликвидация предприятия, но также увольнение из-за несоответствия занимаемой должности, неудовлетворительного прохождения испытательного срока и по соглашению сторон, объяснила она. Выплаты будут начисляться уже на 15-й день после увольнения.

«РСХБ-Страхование» предлагает новый коробочный продукт защиты от потери работы, говорится в ее сообщении. Полис компенсирует недополученные доходы, если организация ликвидируется или у нее происходит сокращение штата.

«Ингосстрах» предоставляет защиту при ликвидации предприятия, сокращении штата, восстановлении уволенного и при чрезвычайных обстоятельствах, объяснил замначальника управления технологий и поддержки каналов продаж компании Станислав Олейников. По словам руководителя направления методологии страхования «Росгосстрах Жизнь» Алены Карасёвой, этот список также может распространяться на отказ работника переезжать в другой регион и на непродление трудового контракта.

Страховки от потери работы стоят от 2 тыс. рублей на год и делятся на три типа. Первый — это дополнительная защита, которую банк предложит при оформлении ипотечного или автокредита. Второй — это покрытие, «зашитое» в полис накопительного страхования жизни. Третий — полис, который можно купить на случай недобровольного увольнения.

Подобная страховка предусматривает компенсацию, как правило, в течение 3–6 месяцев, если держатель полиса теряет работу. Если покрытие покупалось при оформлении ипотеки, возмещение будет совпадать с ежемесячными платежами по кредиту. Если речь о самостоятельном продукте, то выплаты будут прописаны в договоре — они могут составлять, например, 25 тыс. или 50 тыс. в месяц.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

С начала пандемии число безработных в России увеличилось на 35%, до 4,7 млн человек. Такую статистику в конце августа представил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его данным, в центрах занятости сейчас зарегистрировано 3,6 млн человек по сравнению с 727 тыс. до распространения COVID-19.

Обещанного три месяца ждут

За апрель и май «Сбербанк страхование жизни», по данным компании, произвела всего 600 выплат на сумму 9 млн рублей в связи с потерей работы клиентами по добровольному страхованию жизни при потребительском кредитовании. То есть средняя выплата составляла 15 тыс. рублей.

Чтобы получить компенсацию, мало вынужденно потерять работу, нужно также выполнить несколько условий, рассказали «Известиям» представители страховых компаний. Например, на страховое возмещение можно претендовать только после документального подтверждения статуса безработного — предоставления справки из Службы занятости населения.

Подобные продукты предусматривают период ожидания и временную франшизу, рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхование» Артем Искра. По закону, работодатель обязан предупредить работника не менее чем за два месяца до увольнения — это и есть период ожидания. Временная франшиза составляет тоже два месяца, но уже после потери работы, в течение которых человек должен получать выходное пособие. И только после этого начинаются компенсации по полису, добавил Артем Искра.

При сокращении по ТК работнику положено выходное пособие в размере оклада, также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не более двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия), напомнила юрист и эксперт по трудовому праву HeadHunter Татьяна Нечаева.

Обычно сотрудник и работодатель ищут компромисс, чтобы завершить отношения по соглашению сторон или путем добровольного увольнения, отметил основатель юридической группы vvCube Вадим Ткаченко. При таком сценарии страховой случай может и не наступить, добавил он.

Важно заранее взвесить, что финансово выгоднее для работника: увольнение в связи с сокращением с получением страховки или увольнение по соглашению сторон, но с выплатой хорошей компенсации, согласилась адвокат Анна Асанова. Но при записи в трудовой, что увольнение произошло по инициативе работника или в связи с нарушением им Трудового кодекса, страховая компенсация исключена, предупредила она.

В 2020 году Банк России получил лишь одну жалобу на страховку от потери работы, сообщили в пресс-службе регулятора. Поскольку в ходе рассмотрения поступившего обращения факт нарушения не был установлен, меры в отношении страховой компании не применялись.