Коронавирус «где-то там», а в Крыму уже эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом

По информации крымского управления Роспотребнадзора, в Крыму выросло число заболевших ОРВИ (вирусы не гриппозной этиологии) и гриппом (типа А и В). Практически, достигнут эпидпорог.

На последней отчётной неделе (5 неделя 2020 года) в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 8213 человек, показатель на 10 тысяч/населения 42,9. Заболеваемость достигла уровня эпидемического порога, — отметили в Роспотребнадзоре.

В Крыму частично учебный процесс приостанавливался в 30 школах, в которых на карантин были закрыты 59 классов, в 4 дошкольных учреждениях закрывались 4 группы.

В Севастополе ситуация чуть получше.

В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1936 человек, показатель на 10 тысяч/населения – 43,6. Уровень заболеваемости ниже уровня эпидемического порога на 18,7%, — уточнили санитарные врачи.

Ситуация под контролем. Рост заболеваемости – сезонный.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю напоминает об основных мерах профилактики респираторных инфекций:

При появлении признаков респираторного заболевания (повышенная температура, насморк, кашель, боли в горле и др.) необходимо обратиться за медицинской помощью и оставаться дома. Заболевшего рекомендуется разместить в отдельной комнате, обеспечив в помещении влажную уборку проветривание.

Родителям при заболевании ребёнка не следует отправлять его в школу или детский сад. Это опасно развитием осложнений для заболевшего и заражением для других здоровых детей, находящихся в организованном коллективе.

Респираторные вирусы могут распространяться через загрязнённые руки или предметы, поэтому мытье рук с мылом после посещения общественных мест, дезинфекция окружающих предметов и влажная уборка помещений очень актуальна.

Повышению сопротивляемости организма и снижению риска заражения способствует полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, занятия спортом, пребывание на свежем воздухе, применение витаминных препаратов. Необходимо избегать переутомления и стрессовых ситуаций.

О коронавирусе.

За период мониторинга в инфекционные стационары Республики Крым и г. Севастополя было госпитализировано 6 человек с признаками ОРВИ, в анамнезе которых установлен факт пребывания в Китайской Народной Республике.

По данным случаям организован и проводится полный комплекс предусмотренных противоэпидемических мероприятий, проведено лабораторное обследование, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. У 4-х лиц при лабораторном контроле результаты на инфицирование новым коронавирусом отрицательные. От 2-х лиц материал находится в работе, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Пока больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на территории Республики Крым и города Севастополя не зарегистрировано.