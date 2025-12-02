В Крыму — «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Восточному Крыму информирует:
Состоится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров: детская одежда, обувь, игрушки, новогодние товары, детское питание. Тематическое консультирование будет проводиться специалистами территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму.
Период работы с 8 по 19 декабря, телефоны «горячей линии» +7 (978) 919-11-40. Время консультирования с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Роспотребнадзор Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Роспотребнадзор Крыма