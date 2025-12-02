Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Роспотребнадзор Крыма | В Крыму — «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров
Новости Республики
В Крыму - «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

В Крыму — «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

Опубликовал: КрымPRESS в Роспотребнадзор Крыма 16:39 02.12.2025

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Восточному Крыму информирует:

Состоится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров: детская одежда, обувь, игрушки, новогодние товары, детское питание. Тематическое консультирование будет проводиться специалистами территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму. 

Период работы с 8 по 19 декабря, телефоны «горячей линии» +7 (978) 919-11-40. Время консультирования с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.