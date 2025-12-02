В Крыму — «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

Период работы с 8 по 19 декабря, т елефоны «горячей линии» +7 (978) 919-11-40 . Время консультирования с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00.

Состоится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров: детская одежда, обувь, игрушки, новогодние товары, детское питание. Тематическое консультирование будет проводиться специалистами территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму.

