Специалисты Роспотребнадзора консультируют по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг

Опубликовал: КрымPRESS в Роспотребнадзор Крыма 15:08 18.11.2025

Территориальным отделом Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму с 17 по 28 ноября 2025 года  проводится тематическое консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг.

Интересующие вопросы можно будет задать по телефону горячей линии: +7(978) 91-91-140.

Время проведения консультаций: с 09.00 до 17.00 часов (13.00 – 13.45 перерыв).

источник: пресс-служба администрации Феодосии 

