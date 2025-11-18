Специалисты Роспотребнадзора консультируют по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг

Территориальным отделом Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму с 17 по 28 ноября 2025 года проводится тематическое консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг.
Интересующие вопросы можно будет задать по телефону горячей линии: +7(978) 91-91-140.
Время проведения консультаций: с 09.00 до 17.00 часов (13.00 – 13.45 перерыв).
источник: пресс-служба администрации Феодосии
