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Коронавирус объявился в первой городской больнице Севастополя
Фото: sev.gov.ru

Коронавирус объявился в первой городской больнице Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:33 26.07.2020

По состоянию на утро 26 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Все — в первой горбольнице Севастополя. Пациенты – мужчина, пожилая женщина, а также девушка, проходившие там лечение. Выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены. Пациенты и сотрудники отделений находятся под медицинским наблюдением.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 335 человека. В настоящий момент в стационарах находятся 65 человек. Выздоровели 253 человека, 6 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 144 человек, в городской больнице № 9 – 162. Под наблюдением по месту жительства – 499 человек.

 

 

Коронавирус объявился в первой городской больнице Севастополя

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