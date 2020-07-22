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Коронавирус обнаружили у туриста, приехавшего на отдых в Севастополь
Фото: ФБ

Коронавирус обнаружили у туриста, приехавшего на отдых в Севастополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:36 22.07.2020

По информации правительства Севастополя, по состоянию на утро 22 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Диагноз подтвердился у мужчины, прибывшего в Севастополь на отдых.

Хорошая новость: после выздоровления выписаны ещё четыре человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 306 человек. В настоящий момент в стационарах находится 47 человек. Выздоровели 244 человека, 6 человек умерло.

 На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 118 человек, в городской больнице № 9 – 144.  Под наблюдением по месту жительства – 602 человека. В режиме обсерваторов работают пансионаты  «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции и по возможности избегайте мест массового скопления людей. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус обнаружили у туриста, приехавшего на отдых в Севастополь

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