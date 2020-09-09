Коронавирус оставил Севастополь в покое. На один день

В Севастополе, по состоянию на утро 9 сентября, новых заболевших коронавирусной инфекцией нет. После выздоровления выписаны ещё 11 человек.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 590 человек. В настоящий момент в стационарах находится 97 человек. Выздоровели 445 человек, 20 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 166 человек, в городской больнице № 9 –138. Под наблюдением по месту жительства – 401 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.