Коронавирус «отметился» чуть ли не по всему Крыму

15 новых случаев проявления коронавирусной инфекции в Крыму – это: Симферополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Раздольненский, Кировский, Красноперекопский и Сакский районы.

По информации Роспотребнадзора, большинство случаев заболевания (10 из 15) выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ране зарегистрированным случаям, пять — при обращении за медицинской помощью.

Два случая – «завозные»: в Ялте заболели туристы, прибывшие из Красноярска. В Евпатории дает о себе знать очаг, ранее выявленный в местной больнице. Также коронавирус был выявлен у троих пациентов, ранее госпитализированных с внебольничной пневмонией в Симферополе, Красноперекопском и Сакском районах.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 826 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1 751 человек, в стационарах находятся 284 человека, изолировано в обсерваторы – 791 человек (причем, только за последние сутки – 123 человека).

Всего в Крыму выявлено 561 положительных на COVID-19. На лечении остается 179 пациентов.