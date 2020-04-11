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Коронавирус в Крыму: 29-й больной, Ялта
Фото: Ялта24

Коронавирус в Крыму: 29-й больной, Ялта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:30 11.04.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о регистрации нового случая коронавирусной инфекции в Крыму. Заболевший – житель Ялты, однако ранее он был изолирован, так как являлся членом семьи, где уже был выявлен коронавирус. Поэтому говорить о «дополнительных контактах» не приходится.

Гражданин был госпитализирован 27 марта по контакту с заболевшим по семейному очагу. По результатам обследования  на COVID-19 подтвержден как выявленный случай, — отметил Аксёнов.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 29 случаев новой коронавирусной инфекции. 22 из них завозные, семь случаев – местные, из трех семейных очагов. 12 человек выздоровело, 17 остаются на лечении.

Коронавирус в Крыму: 29-й больной, Ялта

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