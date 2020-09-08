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И еще 26 случаев заражения коронавируса в Крыму. «Завозной» – только один
Фото: Tumentoday.ru

Коронавирус в Крыму — 46 заболевших

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:13 08.09.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 46 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции. 21 из низ выявлен при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 2891 случай новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2196 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 478 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1413 человек.

Выздоровевших за весь период – 1867 человек.

Коронавирус в Крыму - 46 заболевших

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