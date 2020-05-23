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Фото: news.myseldon.com

Коронавирус в Крыму — двое заболевших за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:41 23.05.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 2 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 22 мая в Республике Крым зарегистрировано 2 новых случая коронавирусной инфекции. Оба выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 33 – из субъектов РФ, 28 случаев выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 236 — по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 4 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 152 человека.

Коронавирус в Крыму - двое заболевших за сутки

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