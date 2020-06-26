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Коронавирус в Крыму перебирается поближе к морю

Коронавирус в Крыму перебирается поближе к морю

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:33 26.06.2020

Большинство случаев заражения – в курортных городах.

Как мы уже сообщали, за минувшие сутки в Крыму было выявлено 6 случаев заболевания COVID-19. Коронавирус проявился в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.

В крымской столице – один случай заражения, констатировали в Роспоребнадзоре, и тот – из уже известного семейного «очага». А вот случаи в курортных городах настораживают, в том числе, и «завозными источниками».

В Ялте два случая: один прибывший из Краснодарского края, второй – житель Ялты, они проходили исследования в частной лаборатории… Оба госпитализированы. Третий случай выявлен в Алуште при обращении за медицинской помощью. Он был госпитализирован с диагнозом «внегоспитальная пневмония». Два случая в Евпатории. Один – пациентка городской больницы, второй — при лабораторном скрининге медицинских работников положительный результат, — рассказал заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Всего  Крыму выявлено 644 положительных на COVID — 19. Лечение в медицинских учреждениях проходят 169 пациентов, состояние 11 из них – тяжелое.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 482 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 2 338 человек, в стационарах  — 279, изолировано в обсерваторы – 865 человек.

Коронавирус в Крыму перебирается поближе к морю

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