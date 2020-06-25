Коронавирус в Крыму: за сутки семь новых случаев заболевания

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 7 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 24 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Все случаи выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 638 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 480 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.