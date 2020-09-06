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И еще 28 заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму

Коронавирус в Крыму — за сутки заразу «подхватили» 72 человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:32 06.09.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 72 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 72 случая коронавирусной инфекции. 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из-за границы.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2798 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2129 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 452 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4118 человек.

Выздоровевших за весь период – 1842 человека.

Коронавирус в Крыму - за сутки заразу "подхватили" 72 человека

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